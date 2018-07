Festival al Teatro greco Siracusa festeggia con nuove agevolazioni e ' saluta' I

Perché un Festival di teatro ha coniato una sua criptovaluta : Macao a Santarcangelo (foto di Luca Chiaudano) Cosa accomuna uno dei festival più noti in Italia nell’ambito del teatro e delle arti performative alle criptomonete tanto amate da trader (e speculatori)? A mettere insieme i due fronti, per trovare una nuova sintesi, ha pensato la 48esima edizione del Santarcangelo festival, a Santarcangelo di Romagna (6-15 luglio), che, in collaborazione con il centro indipendente milanese per le arti, la cultura ...

Teatro : torna a Milano ‘Tramedautore’ - Festival delle drammaturgie : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – torna a settembre, a Milano, ‘Tramedautore’, il festival internazionale delle drammaturgie ideato e organizzato da Outis-Centro nazionale di drammaturgia contemporanea. Giunto alla sua diciottesima edizione, è accolto anche quest’anno dal Piccolo Teatro. La direzione artistica è stata affidata a Michele Panella.Questa edizione, spiegano gli organizzatori, è “inserita tra le iniziative ...

Torna il Festival 'Paesaggi e oltre' teatro e musica nelle terre Patrimonio dell'Umanità

Teatro. Il Festival teatrale Colpi di Scena arriva alla quarta ed ultima giornata

Laetitia Casta al Napoli Teatro Festival : 'L'amore? Ha tante variabili - come le stelle' : Su Napoli entrambi fanno commenti encomiastici. Lei: 'La amo perché è ribelle. Ha il mare, bella gente ha tutto'. Lui: 'È un mondo ricco, non di soldi, ma di cultura, disperazione e bellezza. Qui mi ...

Teatro. Il Festival teatrale Colpi di Scena arriva a Faenza e Forlì : ... strumenti e immaginari, porterà gli spettatori alla scoperta non del bosco, ma della savana e all'incontro non con il lupo ma con Buky, la iena… Tutti gli spettacoli sono aperti gratuitamente ...

Piano Piano Festival arriva alla terza edizione. Quattro giorni di musica - teatro - arti performative - : E' arrivato alla terza edizione Piano Piano Festival, Quattro giorni di musica, teatro, arti performative, che dialogano e si articolano in luoghi diversi dal consueto, scelti e selezionati, con l'...

5° Festival del Mimo e del Teatro gestuale : Saranno tutti spettacoli rigorosamente muti ma che sapranno abilmente spaziare tra i generi più diversi: visual comedy, clown, circo, Teatro e danza aerea. Ci sarà l'immancabile mercatino artistico e ...

Proseguono gli appuntamenti del Festival 'Oxilia - teatro e musica per la terra d'Ossola' : Le due rappresentazioni realizzano l'ambizione del festival Oxilia di portare sul territorio della Val d'Ossola un cartellone di spettacoli professionali durante la stagione estiva, valorizzando i ...

Successo per il Gran Galà del "Festival del Teatro Amatoriale" al Totò nel nome di Olimpia Di Maio : Nato con l'intento di valorizzare un settore della nostra tradizione, il festival, ha fornito sempre spettacoli di qualità ed in passato ha messo in mostra potenzialità individuali interessanti anche ...

Napoli Teatro Festival - in scena Renato Carpentieri - : Un ex avvocato di successo fa, da virtuoso, una confessione pubblica: si accusa con ironia e sarcasmo, di colpe, di debolezze e di egoismi, per costruire una maschera in cui tutti possano arrivare a ...