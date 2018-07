Ferrovie | venerdì nero in Lombardia | scatta alle 9 sciopero Trenord 2

liberoquotidiano

(Di venerdì 6 luglio 2018) (AdnKronos) - Sono stati predisposti autobus per l'eventuale sostituzione delle corse aeroportuali non effettuate tra Milano-Cadorna e Malpensa aeroporto (no-stop) e tra Stabio e Malpensa aeroporto. Informazioni dettagliate sulla circolazione saranno comunicate in tutte le stazioni, tramite monitor