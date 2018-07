Ferrovie : Trenord - su rete lombarda circolano due terzi treni : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Alle 12, sull’intera rete lombarda, stanno circolando due terzi dei treni programmati. Lo rende noto Trenord, evidenziando che “tutte le linee sono servite. Il 90% dei treni in circolazione viaggia puntuale”. Questa mattina alle 9 è scattato lo sciopero regionale del trasporto ferroviario indetto dalle organizzazioni sindacali Orsa Ferrovie e Cub che ha coinvolto i treni del servizio ...

Ferrovie : venerdì nero in Lombardia - scatta alle 9 sciopero Trenord : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - venerdì nero per i trasporti a Milano e in Lombardia. scatta alle 9 lo sciopero regionale del trasporto ferroviario indetto dalle organizzazioni sindacali Orsa Ferrovie e Cub che coinvolge i treni del servizio regionale, suburbano, aeroportuale e di lunga percorrenza di

Ferrovie : venerdì nero in Lombardia - scatta alle 9 sciopero Trenord (2) : (AdnKronos) - Sono stati predisposti autobus per l'eventuale sostituzione delle corse aeroportuali non effettuate tra Milano-Cadorna e Malpensa aeroporto (no-stop) e tra Stabio e Malpensa aeroporto. Informazioni dettagliate sulla circolazione saranno comunicate in tutte le stazioni, tramite monitor

Ferrovie : Bussolati (Pd) - trattativa Trenord-Fs priva di trasparenza : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – Quella tra Regione Lombardia e Fs sul futuro di Trenord è “una trattativa priva della minima trasparenza”. Lo afferma Pietro Bussolati, consigliere del Partito democratico in Regione Lombardia, commentando l’annuncio dell’incontro di lunedì prossimo tra il governatore Attilio Fontana e l’amministratore delegato di Fs, Renato Mazzoncini, per decidere sulla controproposta presentata ...

Ferrovie : M5s su Trenord - superare caos gestionale e sbloccare investimenti : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – “Le continue giravolte nelle posizioni del governatore lombardo Attilio Fontana sulla governance di Trenord e sulle proposte e controproposte di Fs, mostrano la confusione gestionale che intorbidisce le acque nel settore trasporti. Il M5s chiede chiarezza e trasparenza affinché si instauri una discussione aperta e alla luce del sole sul futuro di Trenord e del trasporto pubblico locale in ...

Ferrovie : sindacati chiedono incontro A.Fontana - preoccupati futuro Trenord : Milano, 3 lug. (AdnKronos) - C'è "grande preoccupazione" tra le organizzazioni sindacali della Lombardia sul futuro di Trenord. Per questo chiedono un "incontro urgente" al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e all’assessore ai Trasporti Claudia Terzi. "Le tante indiscrezioni di stamp

Ferrovie : A. Fontana - settimana prossima incontrerò Trenord e Fs : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – “Ieri ho presentato all’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini, la nostra contro-proposta. settimana prossima incontreremo Trenord e Fs per cercare di capire quali potrebbero essere i punti di accordo e quali quelli di attrito. E se ce ne fossero cercheremo di risolverli”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della riunione ...

Sciopero dei treni giovedì 7 e venerdì 8 giugno/ Ferrovie dello Stato e Trenord : disagi per i passeggeri : Sciopero dei treni giovedì 7 e venerdì 8 giugno, Ferrovie dello Stato e Trenord: previsti disagi per i passeggeri a partire dalla tarda serata di domani a seguito di un nuovo stop(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:08:00 GMT)