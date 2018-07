Ferrovie | Trenord | su rete lombarda circolano due terzi treni

Ferrovie : venerdì nero in Lombardia - scatta alle 9 sciopero Trenord : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - venerdì nero per i trasporti a Milano e in Lombardia . scatta alle 9 lo sciopero regionale del trasporto ferroviario indetto d alle organizzazioni sindacali Orsa Ferrovie e Cub che coinvolge i treni del servizio regionale, suburbano, aeroportuale e di lunga percorrenza di

Ferrovie : venerdì nero in Lombardia - scatta alle 9 sciopero Trenord (2) : (AdnKronos) - Sono stati predisposti autobus per l'eventuale sostituzione delle corse aeroportuali non effettuate tra Milano-Cadorna e Malpensa aeroporto (no-stop) e tra Stabio e Malpensa aeroporto. Informazioni dettagliate sulla circolazione saranno comunicate in tutte le stazioni, tramite monitor