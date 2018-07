calcioweb.eu

: Fenomeno #Courtois, parata pazzesca nel finale su #Neymar [VIDEO] - CalcioWeb : Fenomeno #Courtois, parata pazzesca nel finale su #Neymar [VIDEO] - Zippo88lrr : Mamma mia che #Belgio ... partita tatticamente perfetta, e quando hai un #Hazard che riparte e fa gioco e un fenome… - AleStile_94 : @SpudFNVPN Costa, fenomeno vero. Hazard, intelligenza sopraffina. Courtois, istinto felino. De Bruyne, tuttofare. -

(Di venerdì 6 luglio 2018)ferma il Brasile, il Mondiale continua a regalare emozioni e grandi colpi di scena. Clamorosa eliminazione pere compagni, fa festa il Belgio che vola in semied adesso affronterà in semila Francia. Uno-due strepitoso, autogol di Fernandinho dopo appena 13 minuti, al 31′ prodezza da lontano di De Bruyne che supera il portiere della Roma Alisson.è un fantasma e non entra mai in partita, serve l’innesto di Renato Augusto per svegliare il Brasile, il centrocampista riapre la partita su grande giocata da parte di Coutinho. Nelgrande occasione permaè strepitosa. Al 94° un miracolo diregala la semidella #WorldCup al Belgio. pic.twitter.com/WhDyccY4wd — FifaUltimateTeam.it (@ultimateteamit) 6 luglio 2018 L'articolonelsu...