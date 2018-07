Fedex-Tnt | Filt | evitati licenziamenti | oltre 200 le ricollocazioni

Accordo Fedex-Tnt - no licenziamenti : 23.18 Raggiunta l'intesa al ministero del Lavoro con Fedex-Tnt: scongiurati 361 licenziamenti e 115 trasferimenti. Ci saranno ricollocazioni all'interno dell' azienda, circa 220, e poi esodi volontari incentivati, con una verifica entro aprile 2019. "Sono scongiurati i licenziamenti e fermati i trasferimenti per tutti gli addetti, attraverso ricollocazioni all' interno del perimetro aziendale e nelle stesse aree. a partire dalla Lombardia, ...

Fedex-Tnt : Di Maio - evitati licenziamenti - importante risultato : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “L’accordo firmato oggi al ministero del Lavoro tra Fedex – Tnt e i sindacati è un importante risultato che evita i 361 licenziamenti e i 115 trasferimenti che erano stati decisi dall’azienda attraverso un percorso concordato che prevede ricollocamenti, incentivi all’esodo volontari e una serie di verifiche che verranno realizzate regolarmente”. Così in una nota il ministro del ...

Fedex-Tnt : Di Maio - evitati licenziamenti - importante risultato : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “L’accordo firmato oggi al ministero del Lavoro tra Fedex – Tnt e i sindacati è un importante risultato che evita i 361 licenziamenti e i 115 trasferimenti che erano stati decisi dall’azienda attraverso un percorso concordato che prevede ricollocamenti, incentivi all’esodo volontari e una serie di verifiche che verranno realizzate regolarmente”. Così in una nota il ...

Fedex-Tnt - salvi i lavoratori : Accordo fatto al ministero del Lavoro per la vertenza Fedex-Tnt. Dopo una trattativa ad oltranza, azienda e sindacati hanno raggiunto un'intesa che scongiura i 361 licenziamenti attraverso il ricorso ...

Fedex-Tnt - Filt Cgil : con accordo evitati i licenziamenti : Roma, 5 lug., askanews, - Scongiurati i licenziamenti e fermati i trasferimenti per tutti i lavoratori di Fedex e Tnt. Lo affermano Giulia Guida, segretaria nazionale della Filt Cgil, e Antonio Pepe ...

Fedex Tnt - sindacati annunciano l'accordo : scongiurati licenziamenti : I licenziamenti alla Fedex Tnt sono stati scongiurati. Lo si apprende da fonti sindacali secondo cui ci saranno ricollocazioni all'interno dell'azienda, circa 220, e poi esodi incentivati volontari, ...

Fedex-Tnt : raggiunto accordo - scongiurati 361 licenziamenti (3) : (AdnKronos) – ‘In questo contesto siamo riusciti ad ottenere l’accordo migliore possibile. Siamo riusciti a far compiere passi significativi rispetto alle disponibilità aziendali avanzate fino a ieri mattina. Si è confermata giusta, quindi, la scelta di Uiltrasporti di utilizzare la sede ministeriale quale sede negoziale e di garanzia per il monitoraggio degli effetti dell’accordo”, commenta il segretario generale ...

Fedex-Tnt - Filt Cgil : con accordo evitati i licenziamenti : Roma, 5 lug., askanews, - Scongiurati i licenziamenti e fermati i trasferimenti per tutti i lavoratori di Fedex e Tnt. Lo affermano Giulia Guida, segretaria nazionale della Filt Cgil, e Antonio Pepe ...

Fedex-Tnt : raggiunto accordo - scongiurati 361 licenziamenti (3) : (AdnKronos) – ‘In questo contesto siamo riusciti ad ottenere l’accordo migliore possibile. Siamo riusciti a far compiere passi significativi rispetto alle disponibilità aziendali avanzate fino a ieri mattina. Si è confermata giusta, quindi, la scelta di Uiltrasporti di utilizzare la sede ministeriale quale sede negoziale e di garanzia per il monitoraggio degli effetti dell’accordo”, commenta il segretario ...

Vertenza Fedex-Tnt - accordo fatto : "Scongiurati 361 licenziamenti" : accordo fatto al ministero del Lavoro per la Vertenza Fedex-Tnt. Dopo una trattativa ad oltranza, azienda e sindacati hanno raggiunto un'intesa che scongiura i 361 licenziamenti attraverso il ricorso a...

Fedex-Tnt - c’è l’accordo : ricollocazioni ed esodi incentivati al posto dei licenziamenti : Sul caso Fedex-Tnt c’è una tregua almeno fino al 2019. Secondo i sindacati ci saranno ricollocamenti all’interno dell’azienda, circa 220, e poi esodi incentivati volontari, con una verifica fino ad aprile 2019. In ballo c’erano 361 licenziamenti e 115 trasferimenti, che al momento sono congelati. L’intesa è arrivata dopo una maratona negoziale ad oltranza, presso la sede del ministero del Lavoro e oltre a scongiurare i ...

Fedex-Tnt : raggiunto accordo - scongiurati 361 licenziamenti (2) : (AdnKronos) – Dopo una maratona negoziale ad oltranza, presso la sede del dicastero del Lavoro di via Fornovo, stasera è arrivata la fumata bianca con l’accordo che, oltre a scongiurare i licenziamenti, ferma anche i 115 trasferimenti. ‘Sono scongiurati i licenziamenti e fermati i trasferimenti per tutti gli addetti e le addette, attraverso ricollocazioni all’interno del perimetro aziendale e nelle stesse aree a ...

Fedex-Tnt : raggiunto accordo - scongiurati 361 licenziamenti : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – accordo fatto al ministero del Lavoro per la vertenza Fedex-Tnt. Dopo una trattativa ad oltranza, azienda e sindacati hanno raggiunto un’intesa che scongiura i 361 licenziamenti attraverso il ricorso a ricollocazioni ed esodi incentivati. E’ quanto si apprende da fonti sindacali. L'articolo Fedex-Tnt: raggiunto accordo, scongiurati 361 licenziamenti sembra essere il primo su Meteo Web.

Fedex-Tnt : trattativa a oltranza a min. Lavoro per stop licenziamenti : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Si tratta ad oltranza al ministero del Lavoro per scongiurare i licenziamenti alla Fedex-Tnt. Dopo l’incontro di ieri, cominciato ieri mattina e terminato nella tarda serata, la maratona negoziale è ripresa oggi, presso la sede del dicastero di Via Fornovo, per tentare la stretta finale e arrivare a un accordo che scongiuri i 361 licenziamenti e il trasferimento di 115 lavoratori. Secondo quanto ...