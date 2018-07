Fed | rischi dall' economia per la politica di Trump

Parma - l'accusa dalla procura Federale di tentato illecito : a rischio la serie A : La procura della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro , ha chiuso le indagini sul Parma per il caso legato agli sms inviati da Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo a due giocatori dello Spezia prima del ...

Usa - presidente Fed : “Dazi per ora solo un rischio per il commercio” : Usa, presidente Fed: “Dazi per ora solo un rischio per il commercio” Usa, presidente Fed: “Dazi per ora solo un rischio per il commercio” Continua a leggere L'articolo Usa, presidente Fed: “Dazi per ora solo un rischio per il commercio” proviene da NewsGo.

Fed e Bce - due partite da rischiatutto : ... e a consigliare prudenza c'è la gestione dei conti italiani da parte del governo giallo-verde nonostante le rassicurazioni fornite dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. L'Italia, attraverso la ...

Diritti tv - Federsupporter : «Rischio di un grave danno per i consumatori» : L'associazione a tutela dei Diritti dei tifosi delle discipline sportive ha infatti inviato una lettera a Luigi Di Maio, in relazione alla questione sui Diritti tv. L'articolo Diritti tv, Federsupporter: «Rischio di un grave danno per i consumatori» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Argentina - Sampaoli accusato di molestie sessuali/ Mondiali 2018 - ct già a rischio : la Federcalcio riflette : Argentina, Sampaoli accusato di molestie sessuali. Mondiali 2018 già a rischio per il ct: la Federcalcio riflette sulla sua posizione. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 19:23:00 GMT)

Spezia-Parma shock - indagine della Procura Federale : messaggi sospetti. Rischio retrocessione? : Per il calcio non c’è pace tra le problematiche sui diritti tv, l’Italia non qualificata ai mondiali in Russia e inchieste per presunti scandali. La nuova indagine della Procura federale ha nel mirino Spezia-Parma. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggio nel pre-partita che invitavano i calciatori ...

Luigi Di Maio - parla Federico Pizzarotti : 'Perchè rischia di bruciarsi come è capitato a Renzi' : Federico Pizzarotti fa il tifo perchè il governo Lega-M5S veda la luce. Lo dice in una intervista al quotidiano Italia Oggi , affrettandosi però a spiegare perchè tifi per il Di Maio-Salvini : 'Solo ...

Per Kaplan - Fed - da inflazione nessun rischio surriscaldamento : ... Fed, di Dallas, l'inflazione Usa si sta muovendo verso il 2% di target dell'istituto centrale di Washington ma non sta accelerando a tal punto da indicare un surriscaldamento dell'economia a stelle ...

Mester - Fed - : Usa rischiano di perdere il controllo su debito : Stando a quanto dichiarato dalla Mester, sarà necessario prendere dei provvedimenti adesso che l'economia è vista in crescita, senza aspettare il momento in cui le cose potrebbero essere peggiorate, ...

Per Bostic - Fed - guerra commerciale rischio per economia Usa : Secondo Raphael Bostic, president della Federal Reserve , Fed, di Atlanta, l'incertezza riguardo le politiche commerciali del presidente Donald Trump è il "rischio più ovvio" per l'economia Usa e sta mettendo un freno agli investimenti da parte delle aziende. Parlando mercoledì presso il Jacksonville World Affairs Council, Bostic ha notato come "il crescente ottimismo di inizio ...

Commissione Ue : rischi da escalation protezionismo commerciale e Fed più aggressiva sui tassi : La riforma fiscale negli Stati Uniti dovrebbe aumentare la crescita a breve termine, ma aumenta il rischio di surriscaldamento e la possibilità che i tassi di interesse statunitensi aumentino più ...

Anziani coniugi torturati e rapinati a Padova - arriva la beffa : rischiano di non riavere le Fedi ritrovate : Anziani coniugi torturati e rapinati a Padova, arriva la beffa: rischiano di non riavere le fedi ritrovate A Pomeriggio Cinque la testimonianza di Ennio e Rosina che attendono l’intervento del tribunale di Rovigo per avere indietro i loro averi Continua a leggere

