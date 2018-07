Fecondazione | tribunale Pistoia ordina atto di nascita con l' indicazione di due madri 

agi

: il tribunale di Pistoia ha applicato direttamente gli articoli della legge sulla fecondazione assistita e a riconos… - reportpistoia : il tribunale di Pistoia ha applicato direttamente gli articoli della legge sulla fecondazione assistita e a riconos… - Stefano36668391 : RT @ProVita_Tweet: «Dopo ricorso coppia #lesbo, tribunale #Pordenone rinvia a #Consulta decisione su #divietodiaccesso fecondazione assisti… - ProVita_Tweet : «Dopo ricorso coppia #lesbo, tribunale #Pordenone rinvia a #Consulta decisione su #divietodiaccesso fecondazione as… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Ildihato la formazione di undicon l'di due madri, in applicazione diretta della legge del 2004 sulla procreazione assistita. Il decreto è stato depositato oggi, hanno riferito le associazioni Famiglie Arcobaleno e Rete Lenford, i cui avvocato avevano presentato ricorso contro il rifiuto opposto dal sindaco Alessandro Tomasi (Fratelli d'Italia) alla richiesta di due madri di registrare ladel figlio avuto a seguito di ricorso all’estero a tecniche dimedicalmente assistita. Nel comunicato si spiega che "si tratta del primo caso in assoluto in cui un giudice riconosce l'applicabilità degli articoli 8 e 9 della legge 40/2004 in coppia omogenitoriale, affermando che la ...