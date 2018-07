: #Farnesina:rilascio Cristina Cattafesta - CyberNewsH24 : #Farnesina:rilascio Cristina Cattafesta - TelevideoRai101 : Farnesina:rilascio Cristina Cattafesta - guforealenapoli : Turchia, attivista bloccata da 10 giorni. La Farnesina: “Al lavoro per rilascio a breve” -

, fermata in Turchia lo scorso 24 giugno, é stata rilasciata ed é ripartita per l'Italia: lo ha reso noto la, che "accoglie con grande soddisfazione la notizia". "Il positivo esito della vicenda è stato possibile anche grazie al personale interessamento del Ministro Moavero Milanesi, al quale avevano fatto appello i familiari della connazionale,e all' incisiva azione di sensibilizzazione svolta a livello locale dalla nostra Ambasciata ad Ankara, in stretto raccordo con la".(Di venerdì 6 luglio 2018)