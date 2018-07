F35 | Trenta | ' Valuteremo se tagliare ma ci sarebbero delle forti penali'

Ministra Trenta non vuole tagliare gli F35 (come chiedeva il M5S) ma solo allungare i tempi : La Ministra Trenta dimentica le battaglie del M5S: il programma per l'acquisto dei 90 F-35 non verrà interrotto, ma solo spalmato in più anni. E intanto la Difesa non ha ancora pubblicato il Documento Programmatico Pluriennale sulle spese militari, che sarebbe dovuto uscire ad aprile.Continua a leggere