F1 | Vettel spaventa le Mercedes e promette battaglia | “proveremo a uccidere la loro magia

sportfair

(Di venerdì 6 luglio 2018) Il pilota tedesco della Ferrari ha parlato dei risultati ottenuti oggi a Silverstone, sottolineando come sia felice delle risposte della propria monoposto Il più veloce sia sul passo gara che nella simulazione di qualifica, giornata davvero positiva per Sebastiana Silverstone. Il pilota tedesco ha chiuso davanti a tutti, dimostrando di poter dire la propria anche in ottica gara, su un circuito che storicamente non aiuta le macchine in rosso. Photo4 / LaPresse Intervistato dopo la conclusione delle due sessioni di libere, il vice-campione del mondo ha espresso le sue sensazioni: “tutto quello che abbiamo messo sulla macchina ha funzionato, credo che sia un piccolo passo nella giusta direzione. La cosa più importante è che il bilanciamento c’è stato per tutta la giornata, mi son sentito contento della macchina. Ho sentito un buon ritmo fin dall’inizio, ...