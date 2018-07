F1 | Silverstone | a Vettel le 2 e libere

F1 Libere2 Silverstone Vettel mette tutti in riga - Hamilton e Bottas dietro : Parte bene quella che sulla carta pro mette va di essere la trasferta più complicata prima della pausa estiva per la Ferrari: sotto un sole da Mar Mediterraneo - 26 gradi, 52 quelli dell'asfalto -, ...

F1 - Vettel spaventa le Mercedes e promette battaglia : “proveremo a uccidere la loro magia qui a Silverstone” : Il pilota tedesco della Ferrari ha parlato dei risultati ottenuti oggi a Silverstone, sottolineando come sia felice delle risposte della propria monoposto Il più veloce sia sul passo gara che nella simulazione di qualifica, giornata davvero positiva per Sebastian Vettel a Silverstone. Il pilota tedesco ha chiuso davanti a tutti, dimostrando di poter dire la propria anche in ottica gara, su un circuito che storicamente non aiuta le macchine ...