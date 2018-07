F1 Gran Bretagna | Vettel | «Questa macchina ha un grande potenziale»

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv : Oggi venerdì 6 luglio si disputano le prove libere del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale di Formula Uno. Inizia il lungo weekend sul mitico tracciato di Silverstone, uno dei punti di riferimento del calendario internazionale e uno tracciati più storici dell’intero panorama automobilistico. Lungo i curvoni dell’ex aeroporto della RAF, i piloti avranno a disposizione due turni da 90 minuti ciascuno per comprendere al ...

F1 oggi (venerdì 6 luglio) - GP Gran Bretagna 2018 : orari delle prove libere e come seguirle in tv : oggi si parte. Terzo ed ultimo GP del trittico estivo del Mondiale di Formula Uno 2018. Il Circus si dirige verso Silverstone (Gran Bretagna), sede storica della massima categoria dell’automobilismo (6-8 luglio). Un round che riproporrà il confronto tra Mercedes e Ferrari. Le Frecce d’Argento sono reduci dal disastroso weekend del Red Bull Ring, dove Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono stati costretti al ritiro. Un doppio ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 live : cronaca e tempi (Gp Gran Bretagna 2018) : Diretta Formula 1, prove libere FP1 e FP2 del Gp Gran Bretagna 2018 a Silverstone: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend

Formula 1 - GP Gran Bretagna : Hamilton difende la Mercedes - Vettel la sua leadership : Al titolo ci credono entrambi. Nonostante sbavature e ritiri. E ovviamente, presentandosi davanti ai suoi fans, ci crede ancora più fortemente Lewis Hamilton anche se in Austria ha appena collezionato ...

GP Silverstone - il Blog di Federica Masolin dalla Gran Bretagna : LIVE 18:38 5 lug Ricciardo e i fans 18:37 5 lug 17:53 5 lug Ed è solo giovedì... 17:27 5 lug ..e SV5! 17:25 5 lug Ecco KR7! 17:25 5 lug In attesa di Kimi e Seb!

Sebastian Vettel - GP Gran Bretagna 2018 : “Questa Ferrari ha un grande potenziale. Gli errori capitano - bisogna avere pazienza” : Sebastian Vettel si presenta a Silverstone da leader nel Mondiale, dopo il terzo posto in Austria coinciso con il ritiro di Lewis Hamilton. Il tedesco sa che questo weekend dovrebbe essere, almeno sulla carta, in difesa, ma nelle dichiarazioni della vigilia è apparso fiducioso. “Questa macchina ha un Grande potenziale ed è stato così anche lo scorso anno, ma a fine stagione non avevamo la forza per battere Mercedes. Sarà importante quindi ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : domani (venerdì 6 luglio) le prove libere. Orari e come vederle su Sky e TV8 : Inizia il fine settimana del GP di Gran Bretagna. Sarà la terza gara consecutiva, attesissima dopo le vicende dell’Austria. Il doppio ritiro della Mercedes ha portato la Ferrari in testa alla classifica costruttori e piloti, con Sebastian Vettel, ed ora è attesa la risposta delle Frecce d’Argento, più che mai sotto pressione. Il circuito, però, è favorevole alla scuderia di Brackley, che potrà contare anche sulle gomme Pirelli ...

F1 Gran Bretagna - Hamilton : «Per me il GP di casa è speciale» : SILVERSTONE - Grande protagonista della conferenza stampa nel GP di Gran Bretagna è il campione del mondo Lewis Hamilton che ha sottolineando l'importanza della gara di casa: ' Sesta vittoria qui? È la stessa cosa ogni anno, per me è il GP di casa e il più speciale. Anche guardando le repliche dello ...

Max Verstappen - GP Gran Bretagna 2018 : “Silverstone non ci favorisce - ma siamo pronti a dare battaglia” : Max Verstappen tocca numerosi argomenti nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di F1 2018 (clicca qui per programma e tv). L’olandese ha iniziato il suo pomeriggio, tornando con la mente a quanto successo nello scorso weekend. “Al Red Bull Ring ho centrato una vittoria attesa solamente in parte, ma davvero splendida da cogliere, soprattutto dopo le difficoltà ...

Charles Leclerc - GP Gran Bretagna 2018 : “Futuro? Deciderò in base alle opportunità che avrò. Per ora sono concentrato sulla Sauber” : Charles Leclerc ha partecipato alla conferenza stampa che ha aperto il GP di Gran Bretagna. Il pilota della Sauber si presenta a Silverstone con fiducia, visti i recenti risultati positivi. “La fiducia è alta, ma non così tanto perché di solito guardo più i lati negativi. Ho fatto errori in Francia e Austria, ma siamo arrivati a punti con costanza. Ho centrato il Q2 per sei volte di fila ed è pazzesco. Mi aspetto un weekend più difficile ...

Lewis Hamilton - GP Gran Bretagna 2018 : “Un weekend speciale. Siamo i più veloci ed i migliori alla fine” : Decimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno in quel di Silverstone (Gran Bretagna) e per Lewis Hamilton è da sempre un weekend speciale. Idolo di casa e vittorioso nelle ultime quattro edizioni (cinque successi complessivi), Lewis si presenta ai nastri di partenza desideroso di riscatto dopo il ritiro sul Red Bull Ring (Austria). Un ko inatteso che non arrivava dalla corsa in Malesia del 2016 per l’alfiere della ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : la Mercedes con meno potenza a Silverstone? Il doppio ritiro a Zeltweg ha lasciato il segno : Siamo alla vigilia del decimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Mercedes si presenta all’appuntamento di Silverstone (Gran Bretagna), in uno dei suoi feudi (5 vittorie negli ultimi 5 anni), con la voglia di riscattare il doppio ritiro a Zeltweg (Austria). Gli aggiornamenti introdotti nell’ultimo weekend hanno dato i risultati sperati in termini di prestazione pura. Sul giro secco la W09 è tornata a far paura, spinta da una ...