F1 | GP Gran Bretagna 2018 | prove libere 1-2 | classifica combinata dei tempi Hamilton

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 2. Sebastian Vettel vola - miglior tempo e risposta alle Mercedes. Verstappen finisce ko : Dopo una mattinata dominata da Lewis Hamilton, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno 2018 ha visto la riscossa delle Ferrari. Il miglior tempo del pomeriggio di Silverstone, infatti, lo ha messo a segno Sebastian Vettel con il tempo di 1:27.552 precedendo le due Mercedes di Lewis Hamilton di 187 millesimi e Valtteri Bottas di 357. Leggermente più indietro Kimi Raikkonen a 493, mentre Daniel Ricciardo ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica prove libere 2. I tempi sul giro. Sebastian Vettel davanti a tutti - Mercedes alle spalle! : Sebastian Vettel ha ruggito nelle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è riuscito a dare una sonora risposta sul circuito di Silverstone e ha firmato il miglior tempo, un interessante 1:27.552 con cui ha messo in coda le favorite Mercedes, attardate rispettivamente di due e quattro decimi con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Quarto tempo per l’altra Rossa di Kimi Raikkonen, più ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : domani le qualifiche. A che ora si corrono e su che canale vederle in tv? : Sabato 7 luglio si disputeranno le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Silverstone partirà la caccia alla pole position: Lewis Hamilton sembra essere il Grande favorito della vigilia, le Mercedes vanno a caccia della doppietta con Valtteri Bottas e sembrano incontrastabili ma attenzione al solito Sebastian Vettel. La Ferrari ha lanciato il guanto di sfida alle Frecce d’Argento in casa ...

F1 LIVE - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : prove libere 2 in tempo reale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna di F1. Il weekend si è aperto nel segno di Lewis Hamilton, il più veloce stamattina. Il britannico vince sul circuito di casa da quattro edizioni a questa parte e spera di ritrovare fiducia e risultato dopo la debacle in Austria. Successi consecutivi che diventano cinque se si considera la Mercedes. La Ferrari è chiamata a rispondere: Sebastian Vettel si è ...

Gran Premio di Bretagna F1 : tutti gli appuntamenti su Sky : La Formula 1 torna protagonista su Sky Sport F1 con il Gran Premio di Bretagna 2018: tutti gli appuntamenti Dopo il Gran Premio d’Austria, la Formula 1 torna in pista. Questa volta le gare si svolgeranno sul circuito di Silverstone, in Gran Bretagna da venerdì 6 a domenica 8 luglio. Ecco tutti gli appuntamenti e la programmazione speciale in onda sul canale 206 di Sky Sport F1. Gran Premio di Bretagna: orari e messa in onda Arriva su Sky ...

F.1 - GP di Gran Bretagna - Hamilton il più veloce nelle libere 1 : Il 69 Gran Premio di Gran Bretagna è entrato nel vivo con la prima sessione di prove libere. Lewis Hamilton è stato il più veloce sul circuito di Silverstone, fermando il cronometro sull'1:27.487, precedendo di quattro decimi il compagno di squadra - Valtteri Bottas - e di mezzo secondo la Ferrari di Sebastian Vettel.Bottas ha cambiato il motore. Dopo il problema tecnico avuto nel corso del GP d'Austria, la scorsa settimana, la vettura del ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica prove libere 1. I tempi sul giro. Lewis Hamilton fa il vuoto davanti a Bottas e Vettel : Lewis Hamilton ha fatto registrare il miglior tempo nelle prove libere 1 GP Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale di Formula Uno 2018. Sul circuito di Silverstone l’alfiere della Mercedes ha fatto il vuoto con il tempo di 1’27?487 con ben tre decimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas. In terza posizione ad oltre mezzo secondo la Ferrari di Sebastian Vettel. Di seguito la classifica completa dei tempi. GP Gran Bretagna 2018, ...

