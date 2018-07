F-35 | il ministro Trenta | Non ne compreremo altri

Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta : "Non compreremo altri F-35 - stiamo valutando se mantenere i contratti" : "Non compreremo altri F-35", ha assicurato il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, durante un'intervista a Omnibus su La7. Parole che sembrano, in parte, contraddire quanto attribuitole dalla rivista americana DefenseNews in un'intervista rilasciata lo scorso 26 giugno."Il nuovo governo populista italiano potrebbe rallentare ma non ridurre il suo ordine di caccia F-35, ha detto il ministro della Difesa Elisabetta Trenta a Defense News", ...

Migranti - ministro Trenta : 'In area Sar libica è competente Tripoli' | : Il ministro della Difesa ospite di Maria Latella: "In quella zona deve intervenire la Guardia costiera della Libia, non noi. Siamo disponibili a donare mezzi ed equipaggiamenti, ma loro devono essere ...

Debutto ministro Trenta alla Nato nel segno della continuità : Il Debutto del neo ministro è stato all'insegna della continuità della politica estera e di difesa …

ministro Difesa Trenta a Bruxelles : l'Italia c'è - nella Nato - all'Onu e nell'Ue : A margine della riunione, il Ministro ha incontrato l'Alto Rappresentante per la Politica estera comune dell'Ue Federica Mogherini e i ministri della Difesa britannico Gavin Williamson e francese &...

Pd - Matteo Renzi : "Convocheremo ministro Trenta a Copasir"/ "Salvini? Basta polemiche - rappresenta un Paese" : Pd, Matteo Renzi: "Convocheremo ministro Trenta a Copasir. Salvini? Non crei polemiche, ora rappresenta un Paese". Le ultime notizie.

Pd - Matteo Renzi : “Convocheremo ministro Trenta a Copasir”/ “Salvini? Basta polemiche - rappresenta un Paese” : Pd, Renzi: “Convocheremo ministro Trenta a Copasir”. Il riferimento è al presunto caso di conflitto di interessi. “Salvini? Non crei polemiche, ora rappresenta un Paese”(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:02:00 GMT)

Renzi : contratto Lega-M5S scritto con l'inchiostro simpatico. E attacca il ministro Trenta : 'Lei è un premier non eletto, un collega. Ma nessuno le sta negando la legittimità'. Lo ha detto Matteo Renzi parlando al Senato nel dibattito sulla fiducia e rivolgendosi al premier Giuseppe Conte. ...

Nemi - alla Sagra delle fragole anche Francesca Trenta - sorella del ministro della Difesa : C'era anche Fancesca Trenta, sorella del neo minsitro della Difesa, alla Sagra delle fragole di Nemi. Trenta, che dirige l'associazione Flauto Magico, ha curato il concerto-danza, uno degli ...

Il ministro Trenta sposta il marito in "conflitto d'interessi" : Il governo avrebbe già risolto il primo 'conflitto di interessi' che rischiava di gettare un'ombra sulla Difesa . Il primo atto del neoministro Elisabetta Trenta , infatti, sarebbe stato quello di ...

ministro Trenta al suo primo giorno : trasferisce il marito per evitare conflitto d’interessi : Il capitano Claudio Passarelli ha cambiato ruolo: da ufficiale addetto alla segreteria del vice direttore nazionale degli armamenti è stato spostato all'ufficio Affari Generali. Si tratterebbe di uno spostamento richiesto "per questioni di opportunità".Continua a leggere

Trenta - primo giorno alla Difesa : il neo ministro dispone il trasferimento del marito : Al suo primo giorno al dicastero la ministra della Difesa Elisabetta Trenta , a quanto apprende l'Ansa, ha chiesto il trasferimento, a decorrere da oggi, del marito capitano Claudio Passarelli da ...

Trenta : Primo giorno da ministro e compleanno : Roma – Ci sono giorni speciali e quelli doppiamente speciali. E oggi un giorno doppiamente speciale è stato quello di Elisabetta Trenta. Infatti è stato il Primo giorno di lavoro al dicastero della Difesa per il neo Ministro. Ma non solo. Stamani è arrivata a Palazzo Baracchini, in via XX Settembre nel giorno del suo compleanno. Tra le altre cose, infatti, oltre che l’inizio del suo mandato ministeriale la Trenta festeggia oggi anche ...

Elisabetta Trenta - ministro della Difesa con possibile conflitto di interesse : Se per altri ministri del governo Conte è stata segnalata la militanza breve nel settore di cui si occuperanno, tutto il contrario è per Elisabetta Trenta, ministra della Difesa 51enne scelta fra le fila del Movimento Cinque Stelle in cui milita dal 2013. Molto più vecchia la sua presenza invece nel settore Difesa, intelligence, esercito. Il suo nome era già nella lista di Di Maio come possibile ministro subito dopo le elezioni e già nel ruolo ...

Elisabetta Trenta - il sospetto sul conflitto di interessi sul ministro della Difesa : 'A capo di una società di soldati mercenari' : Si allunga l'ombra del conflitto d'interessi sul governo Lega-M5s. Nel mirino di Repubblica è finita il ministro della Difesa Elisabetta Trenta che, al momento del giuramento al Quirinale, era ancora ...