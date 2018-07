F 1 | GP di Gran Bretagna - Hamilton il più veloce nelle libere 1

LIVE F1 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sebastian Vettel cerca la magia - bisogna rispondere a Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna 2018, nona tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Silverstone si inizia a fare sul serio, i piloti avranno a disposizione 90 minuti per trovare il feeling giusto con la pista e perfezionare il set-up delle proprie monoposto. Le Mercedes sembrano essere decisamente avanti a tutti come da pronostico della vigilia. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sembrano avere ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere live : Mercedes in testa nella Fp1 - Gp Gran Bretagna

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 1. Si comincia nel segno di Lewis Hamilton. Sebastian Vettel è terzo : Il weekend del GP di Gran Bretagna comincia nel segno di Lewis Hamilton, che ha chiuso le prove libere 1 con il miglior tempo, in 1’27″487. Il britannico si è confermato il più veloce sul circuito di casa, a caccia del quinto trionfo di fila davanti al suo pubblico, fondamentale dopo la debacle in Austria. La pista di Silverstone è, almeno sulla carta, favorevole alla Mercedes, che infatti ha piazzato Valtteri Bottas in seconda ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica prove libere 1. I tempi sul giro. Lewis Hamilton fa il vuoto davanti a Bottas e Vettel : Lewis Hamilton ha fatto registrare il miglior tempo nelle prove libere 1 GP Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale di Formula Uno 2018. Sul circuito di Silverstone l’alfiere della Mercedes ha fatto il vuoto con il tempo di 1’27?487 con ben tre decimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas. In terza posizione ad oltre mezzo secondo la Ferrari di Sebastian Vettel. Di seguito la classifica completa dei tempi. GP Gran Bretagna 2018, ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere live : Mercedes in testa nella Fp1 (Gp Gran Bretagna)

LIVE F1 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Mercedes lepre - la Ferrari deve partire forte : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di Formula Uno 2018. Su una delle piste storiche del calendario iridato assisteremo, verosimilmente, ad una nuova sfida tra la Mercedes e la Ferrari fin da questa prima sessione. Le Frecce d’Argento sono reduci dal disastroso weekend austriaco di Zeltweg: doppio ritiro ed un Lewis Hamilton che non si fermava anzitempo dalla ...

F1 Gran Bretagna - Vettel : «Questa macchina ha un grande potenziale» : SILVERSTONE - La Ferrari vorrebbe chiudere in bellezza quest'ultima tappa di questo trittico europeo ravvicinato con un altro buon risultato. Anche Sebastian Vettel è convinto che si possa fare bene: '...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv : Oggi venerdì 6 luglio si disputano le prove libere del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale di Formula Uno. Inizia il lungo weekend sul mitico tracciato di Silverstone, uno dei punti di riferimento del calendario internazionale e uno tracciati più storici dell’intero panorama automobilistico. Lungo i curvoni dell’ex aeroporto della RAF, i piloti avranno a disposizione due turni da 90 minuti ciascuno per comprendere al ...

F1 oggi (venerdì 6 luglio) - GP Gran Bretagna 2018 : orari delle prove libere e come seguirle in tv : oggi si parte. Terzo ed ultimo GP del trittico estivo del Mondiale di Formula Uno 2018. Il Circus si dirige verso Silverstone (Gran Bretagna), sede storica della massima categoria dell’automobilismo (6-8 luglio). Un round che riproporrà il confronto tra Mercedes e Ferrari. Le Frecce d’Argento sono reduci dal disastroso weekend del Red Bull Ring, dove Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono stati costretti al ritiro. Un doppio ...

Formula 1 - GP Gran Bretagna : Hamilton difende la Mercedes - Vettel la sua leadership : Al titolo ci credono entrambi. Nonostante sbavature e ritiri. E ovviamente, presentandosi davanti ai suoi fans, ci crede ancora più fortemente Lewis Hamilton anche se in Austria ha appena collezionato ...

