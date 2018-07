Expo | Corte Conti | danni per oltre 2 mln su appalto verde | archiviato Sala 2

Expo - la Corte dei conti archivia posizione del sindaco di Milano Sala. Citazione per società ed ex manager Paris : La Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia ha archiviato la posizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, nel procedimento aperto sulla fornitura dei 6mila alberi per il sito dell’Esposizione Universale. Allo stesso tempo, i pm contabili hanno notificato un atto di Citazione per un danno erariale di oltre 2 milioni di euro nei confronti della società Expo ad altri soggetti, tra cui l’ex manager Angelo Paris. ...

Expo : Corte Conti - danni per oltre 2 mln su appalto verde - archiviato Sala : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha notificato un atto di citazione per un danno erariale, "quantificato in misura superiore a due milioni di euro", nel procedimento di responsabilità amministrativa, istruito per le procedure di gara indette dal