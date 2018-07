Europa League | il Tre Fiori di Aruta fa la storia | prima squadra di San Marino a superare

Risultati preliminari Europa League - Tre Fiori nella storia : Risultati preliminari Europa League – Si è giocato il primo turno valido per l’Europa League, non sono mancate emozioni e colpi di scena. Il primo match si è deciso ai calci di rigore, il Torshavn ha avuto la meglio con il brivido sul St Josephs. Dopo il pareggio dell’andata si qualifica il Trakai contro il Druids, bene il Griza ed il Prishtina. Il Tre Fiori di Aruta e Vassallo entra nella storia e raggiunge il secondo ...

Tre Fiori avanti in Europa League con Sossio Aruta e Teodorani : Storica giornata per San Marino. Per la prima volta nella storia della piccola repubblica un club ha superato un turno in una competizione europea. Si tratta del Tre Fiori, sconfitto per 1-0 in Galles ...

RISULTATI Europa League / Diretta gol live score : B36 avanti ai rigori - ok Prishtina e Gzira (preliminare) : RISULTATI EUROPA LEAGUE: Diretta gol live score delle partite di ritorno del turno preliminare che determineranno i primi verdetti stagionali (oggi 5 luglio)(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 20:51:00 GMT)

L’Uefa conferma : 4ª sostituzione anche in Champions ed Europa League : Champions ed Europa League si uniformeranno alla nuova regola relativa alla 4ª sostituzione, già in vigore al Mondiale La Uefa ha confermato che alle squadre sarà permesso utilizzare una quarta sostituzione nelle gare che andranno ai tempi supplementari della prossima stagione nelle competizioni Uefa. Una serie di emendamenti alle regole del calcio, infatti, entreranno subito in vigore in varie competizioni Uefa. Gli emendamenti approvati ...

Probabili Formazioni di Ki Klaksvik – Birkirkara - Qualificazioni Europa League - 5 luglio 2018 : Le Probabili Formazioni di Ki Klaksvik – Birkirkara, Qualificazioni Europa League, 5 luglio 2018 La seconda dell’ultimo campionato Faroerense contro la quarta classificata di quello maltese. Il ritorno del turno preliminare di Europa League non può certo infiammare gli animi (ma nemmeno solleticare la curiosità) di chi poco o nulla concede del proprio interesse a Formazioni e squadre semisconosciute (e il Birkirkara è noto ai più ...

Milan - sentenza Uefa : la squadra rossonera non parteciperà all'Europa League 2018/2019 : Una tegola alquanto pesante è quella caduta qualche giorno fa sul Milan [VIDEO] in un momento particolarmente delicato per la trattativa che riguarda il passaggio di proprieta', o di una quota di minoranza, da Li Yonghong a Commisso o Ricketts. La squadra, infatti, non potra' partecipare all'Europa League della prossima stagione. E' questo il verdetto finale dell'Adjucatory Chamber dell'Uefa, che, impegnata da giorni a giudicare la situazione ...

Fiorentina - calciomercato da Europa League : in arrivo due colpi da novanta! : Fiorentina alle prese con diverse trattative importanti che potranno rinforzare la rosa di Pioli in vista della prossima stagione La Fiorentina è pronta a scatenarsi sul mercato. La politica societaria è chiara, puntare su calciatori giovani ma di grande qualità, quest’anno la famiglia Della Valle ha deciso di fare uno sforzo in più anche dal punto di vista economico. Il motivo? Il probabile ripescaggio in Europa League, dati i ben ...

Sossio Aruta realizza il suo sogno - debutto in Europa League a 47 anni : 'Ora la Serie A' : 'Ora manca quel minuto in Serie A, poi...'. S'è fatto conoscere al grande pubblico per la partecipazione al reality calcistico di Mediaset 'Campioni' e , soprattutto, al trono over di Uomini & Donne , ...

Sossio Aruta a 47 anni debutta in Europa League con la maglia del Tre Fiori : Non c’è limite alla voglia di calcio per Sossio Aruta. Il suo nome è associato a “Campioni” – il reality