Eseguita la condanna a morte per la mente dell’attentato di Tokyo con il gas sarin : (foto: Toshifumi KITAMURA / AFP) Nel 1995 un attentato nella metropolitana di Tokyo, condotto con il gas sarin, causò la morte di tredici persone e conseguenze non letali per altre migliaia. Per questi ed altri reati, il Giappone ha messo oggi a morte Shoko Asahara, il leader della setta apocalittica che organizzò l’attentato e altre sei persone, parte della setta, ormai disciolta, Aum Shinrikyo. Ad annunciarlo il capo di gabinetto ...