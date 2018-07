Ernesto Neto | l’impressionante opera dell’artista brasiliano fatta di cotone e spezie

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 luglio 2018) Un progetto monumentale del grande artista. Quattro anni di lavoro, migliaia di metri di nastri di tessuto di, tinti artigianalmente con pigmenti naturali, assemblati come in un gigantesco lavoro di uncinetto dove hanno lavorato decine di artigiani. Location: la stazione centrale di Zurigo, dove si stima passino 140.000 persone al giorno, il che significa che in un mese l’sarà stata vista da oltre cinque milioni di persone. Il giallo rappresenta la luce, il marrone la terra, il verde la vegetazione. Il lavoro intende invitare più gente possibile a porre attenzione sulla sacralità delle piante, della foresta amazzonica, dei boschi e delle foreste in generale e delle culture che in questi posti ci abitano, come gli indios Huni Kuin, Yawanawà e Tukano del Brasile, presenti con alcune delegazioni, insieme ai Guardiani della Foresta di Rio, ...