Ermal Meta | fuori ora il coloratissimo video di “Io mi innamoro ancora”

Il video di Io mi innamoro ancora di Ermal Meta celebra l’amore universale : clip del nuovo singolo : I colori dell'amore nel video di Io mi innamoro ancora di Ermal Meta, nuovo singolo estratto da Non abbiamo armi. Nella clip ufficiale per il nuovo brano in radio, l'artista di Fier ha voluto raccontare il sentimento più importante in tutte le sue sfaccettature. La canzone contenuta in Non abbiamo armi è quindi rivolta a ogni tipo di sentimento, che sia il primo amore o quello per la prima auto. Non ci sono limitazioni: è tutto un mondo a ...

L’energia di Ermal Meta in Dall’alba al Tramonto con duetto a sorpresa in Non mi avete fatto niente (video) : Ermal Meta in Dall'alba al Tramonto anticipa l'uscita del nuovo singolo in radio da Non abbiamo armi, Io mi innamoro ancora. L'artista di Fier è salito sul palco con il brano che ha portato in radio dopo il successo al Festival di Sanremo 2018, nel quale ha trionfato con Non mi avete fatto niente in duetto con Fabrizio Moro. Ed è proprio con l'artista romano che ha improvvisato un duetto sul palco di Piazza del Popolo, con chitarra e voce, ...

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Cantanti e diretta 5 Luglio : Ermal Meta e Fabrizio Moro incantano piazza del Popolo : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata in onda su Canale 5 da stasera: tutti gli ospiti e il meccanismo di voto da piazza del Popolo.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 21:32:00 GMT)

Io mi innamoro ancora di Ermal Meta - testo e significato : un inno alle cose importanti della vita : testo e significato di Io mi innamoro ancora, il nuovo singolo di Ermal Meta in uscita domani venerdì 6 luglio. Si tratta del terzo brano estratto dal suo ultimo lavoro discografico Non abbiamo armi pubblicato lo scorso 9 febbraio. Mentre prosegue a gonfie vele il tour, Ermal Meta torna in radio dal 6 luglio con un nuovo singolo “Io mi innamoro ancora” sarà il nuovo singolo di Ermal Meta e ad annunciarlo è stato lo stesso cantautore ...

Ultimi biglietti e scaletta del concerto di Ermal Meta a Roma il 5 luglio : info utili e ingressi : Finalmente in arrivo il concerto di Ermal Meta a Roma. Dopo la grande apertura del 28 aprile al Mediolanum Forum di Assago, l'artista di Fier è pronto a tornare su un grande palco per il Non abbiamo armi tour, che ha avviato dal Velodromo di Fiorenzuola D'Arda il 28 giugno scorso. I biglietti per assistere al concerto sono disponibili su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Coloro che hanno scelto la consegna tramite ...

Scaletta del Wind Summer Festival e ospiti del 5 luglio da Fabrizio Moro e Ultimo a Ermal Meta e Irama : La Scaletta del Wind Summer Festival, valida per la prima serata, è disponibile in questo post. L'elenco degli artisti che vedremo questa sera su Canale 5 è già noto in quanto il Festival dell'estate è giù stato registrato. La registrazione della prima serata si è tenuta a Roma, in Piazza del Popolo, lo scorso venerdì 22 giugno e ha visto sul palco una serie di artisti per la presentazione dei rispettivi nuovi singoli in radio per ...

Ermal Meta : «Musica - l'unica forma di libertà». Il vincitore di Sanremo adesso sogna di scrivere una canzone per Mina : ... il tour è sold-out e nel frattempo Ermal Meta ha portato le sue canzoni tra Europa e Stati Uniti, come headliner di HitWeek, il più importante festival di musica italiana nel mondo. ®

Ermal META/ Il commovente messaggio per i suoi fan (Wind Summer Festival 2018) : Appuntamento imperdibile questa sera con ERMAL META, che si esibirà sul palco del Wind Summer Festival 2018 con il successo dal titolo Dall'alba al tramonto (Canale 5, ore 21.25).(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:30:00 GMT)

Emma Marrone e The Kolors ospiti di Radio Bruno Estate a Mantova con Ermal Meta e Biondo : Sono stati annunciati i primi ospiti di Radio Bruno Estate a Mantova. Sabato 14 luglio, la tournée di Radio Bruno farà tappa a Mantova, in Piazza Sordello, per la seconda data del 2018. Emma Marrone sarà in piazza per cantare con i fan. Ci sarà anche il gruppo dei The Kolors, in Radio con Come le onde dal 6 luglio, il nuovo singolo in featuring con J-Ax. Sul palco di Piazza Sordello per Radio Bruno Estate a Mantova è atteso anche Alessio ...

Avviata la mostra su Ermal Meta a Roma - tante foto per uno scopo benefico : tutti i dettagli : La mostra su Ermal Meta è finalmente partita e avrà uno scopo benefico. L'artista è attualmente impegnato nelle date del tour che sta portando in giro per l'Italia, ma questa non ha impedito l'avvio dell'esposizione di oltre 60 scatti della giovane fotografa Claudia D'Acunzo, che ha immortalato i momenti più emozionanti di questi anni in musica dell'artista di Fier. Come riporta All Music Italia, l'inaugurazione si è tenuta il 28 maggio ...

Io mi innamoro ancora - Ermal Meta | Testo - Audio - MP3 : Canzone Ermal Meta, Io mi innamoro ancora: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Ermal Meta è Io mi innamoro ancora: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Sarà Io mi innamoro ancora il terzo singolo estratto dall’ultimo album di Ermal MetaNon abbiamo armi. Il cantautore dato la notizia attraverso i […]

Ermal Meta - il nuovo singolo sarà “Io mi innamoro ancora” : In arrivo venerdì 6 luglio The post Ermal Meta, il nuovo singolo sarà “Io mi innamoro ancora” appeared first on News Mtv Italia.

Io mi innamoro ancora è il nuovo singolo di Ermal Meta da Non abbiamo armi : audio e testo : Io mi innamoro ancora è il nuovo singolo di Ermal Meta da Non abbiamo armi. Già dato come indiscrezione dalle voci trapelate dopo il Wind Summer Festival, l'artista di Fier ha finalmente sciolto le riserve e annunciato che il prossimo brano dal disco arriverà nelle radio a partire dal 6 luglio. Insieme al singolo, Ermal Meta rilascerà anche la clip ufficiale che accompagnerà l'uscita del terzo estratto da Non abbiamo armi dopo Non mi avete ...