Epa - Si è dimesso Scott Pruitt

(Di venerdì 6 luglio 2018)si èdal ruolo di direttore dell'EPA (Environmental Protection Agency). Fra i più stretti collaboratori di Trump, era da tempo al centro di numerose polemiche per i suoi contatti con i lobbisti, per le spese a carico dei contribuenti e per le posizioni estremiste sul tema dell'effetto serra.aveva deciso di modificare in maniera drastica le politiche dell'Agenzia, tagliando fondi e puntando all'alleggerimento degli standard Cafe (Corporate Average Fuel Economy) 2022-2025, in pratica il consumo medio per marca delle auto vendute negli Stati Uniti.Andrew Wheeler ad interim. Al posto diè stato temporaneamente nominato il vice Andrew Wheeler, ma l'opinione pubblica ha da subito criticato la scelta: già in passato Wheeler aveva avuto legami con le lobby del carbone e nel governo Bush aveva lavorato per ribaltare la politica ambientale dell'epoca.