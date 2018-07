Entrate tributarie | nel 2018 gettito pari a circa 163 mld

Tesoro - Entrate tributarie in aumento e incassi da giochi boom : Crescono le entrate tributarie nei primi 5 mesi dell'anno così come le entrate dei giochi . Lo dicono gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF,

Primi cinque mesi del 2018 in rialzo per le Entrate tributarie : Lo ha comunicato oggi il ministero dell'Economia.

Fisco : in primi 5 mesi Entrate tributarie erariali a 163 mld (+2 - 4%) : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Nel periodo gennaio-maggio 2018, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 162,997 miliardi di euro, in crescita di 3,793 mld rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+2,4%). Al risultato contribuiscono sia le imposte dirette (+3,3%) sia quelle indirette (+1,5%). Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze in un ...