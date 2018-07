Elvis Costello ha un tumore e cancella il tour europeo | le sue parole | “Mi scuso con i

Elvis Costello cancella il tour europeo : "Non riesco - ho il cancro" : Elvis Costello ha un cancro e sta conducendo una dura lotta contro la malattia. Il cantautore e musicista inglese lo ha reso noto con un comunicato in cui annuncia ai fan il proprio male e rende noto di aver cancellato le sei date del tour che aveva in programma in tutta Europa: Manchester, Pola, Graz, Vienna, Tysnes and Rattvik .Troppo stancanti le conseguenze dell'operazione chirurgica a cui ha dovuto sottoporsi per rimuovere il tumore che lo ...