Elvis Costello choc | «Ho il cancro» E cancella mezzo tour europeo

Elvis Costello : “Sono stato operato per un cancro piccolo ma molto aggressivo”. Il cantante sospende il tour europeo : Elvis Costello combatte contro il cancro. Il cantante ha annunciato lo stop del suo tour europeo per via della malattia: “L’ho scoperto sei settimane fa”, ha scritto Costello sul suo sito. “Devo con riluttanza cancellare tutti gli impegni rimanenti di questo tour“, ha aggiunto ancora. Il tumore, che lo stesso Costello definisce “piccolo ma tremendamente aggressivo” è stato trattato chirurgicamente e ora ...

