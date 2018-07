Elvis Costello cancella il tour europeo | Non riesco | ho il cancro

ilgiornale

(Di venerdì 6 luglio 2018)ha une sta conducendo una dura lotta contro la malattia. Il cantautore e musicista inglese lo ha reso noto con un comunicato in cui annuncia ai fan il proprio male e rende noto di averto le sei date delche aveva in programma in tutta Europa: Manchester, Pola, Graz, Vienna, Tysnes and Rattvik .Troppo stancanti le conseguenze dell'operazione chirurgica a cui ha dovuto sottoporsi per rimuovere il tumore che lo aveva colpito. Tutto è iniziato sei mesi fa, quando i medici gli hanno dato la notizia che nessuno vorrebbe mai sentire:era stato colpito da un. Una forma di male aggressiva ma ancora circoscritta e in quanto tale trattabile con un intervento in sala operatoria.""Il mio dottore mi ha chiamato e mi ha detto: "sei fortunato, dovresti cominciare a giocare alla lotteria" - spiega l'artista britannico - ero sollevato perchè avrei ...