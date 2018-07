Eleonora Brigliadori vuole aiutare Nadia Toffa a guarire dal tumore

Eleonora Brigliadori/ Dal tumore di Nadia Toffa alla politica : dopo il no della tv trova un'altra strada? : dopo il no di Pechino Express per Eleonora Brigliadori si apre un nuovo spiraglio, una vita che potrebbe portarla verso la politica . Ecco gli indizi social(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 13:23:00 GMT)

Eleonora Brigliadori pensa ad una discesa in politica : Eleonora Brigliadori si prepara a scendere in politica ? La showgirl in questi giorni ha condiviso alcuni post su Facebook che fanno pensa re ad una svolta nella sua vita. Da tempo ormai l’attrice è assente dal mondo della tv. Sarebbe dovuta tornare sul piccolo schermo con Pechino Express, in coppia con il figlio Gabriele Gilbo, ma all’ultimo minuto la Rai ha deciso di escluderla dal reality a causa delle sue dichiarazioni shock nei ...

Eleonora Brigliadori : "Pechino Express? Bisogno di lavorare. Mi hanno ridotto sul lastrico" : Eleonora Brigliadori, dopo essere stata esclusa da Pechino Express per le proprie convinzioni sulle cure alternative alla medicina tradizionale per guarire dal tumore, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, in edicola questa settimana, per chiarire, una volta per tutte, le sue posizioni ma soprattutto la volontà di non chiedere scusa a Nadia Toffa, con cui, in passato, c'è stato un duro scontro (anche fisico): Non ho ...