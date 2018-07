Elena Santarelli spiega per la prima volta la malattia di Giacomo

Elena Santarelli : “Niente da dichiarare” - il nuovo post sconvolge tutti : Elena Santarelli: il nuovo post su Instagram “#nothingtodeclare”, questa la didascalia al nuovo post su Instagram pubblicato da Elena Santarelli. Si tratta di una foto che la ritrae al fianco del marito Bernardo Corradi. Nello scatto in questione i due sono teneramente abbracciati e lei dà un bacio sulla guancia alla dolce metà. Un’immagine tenera […] L'articolo Elena Santarelli: “Niente da dichiarare”, il ...

“Oggi è così”. Elena Santarelli - lo scatto che parla di Giacomo emoziona tutti. Un bel momento da ricordare : Da quando Elena Santarelli ha fatto sapere che suo figlio Giacomo è malato, la guardiamo tutti con occhi diversi. Oggi non la vediamo più solo come una donna bellissima e di successo, moglie di un calciatore famoso, ma anche come una mamma coraggiosa che si fa forza in un momento di dolore estremo. Per una mamma la cosa peggiore è vedere i figli soffrire e per la Santarelli non deve essere facile sopportare tutto questo dolore cercando di ...

Elena Santarelli e il post con le mamme degli amici di Jack : Anche se sta vivendo una situazione molto difficile, Elena Santarelli trova sempre il modo di sorridere, soprattutto quando insieme a lei ci sono le mamme degli amici di Jack. Da mesi ormai la showgirl sta affrontando una lunga battaglia contro il tumore che ha colpito Giacomo, il primogenito nato dall’amore per Bernardo Corradi. La Santarelli è positiva ed è certa che il suo bambino riuscirà a superare questa prova, anche se fare i conti ...

Elena Santarelli e la solidarietà tra amiche (non solo vip) : quel post con le mamme dei compagni di Giacomo : Il coraggio di Elena Santarelli di fronte alla difficile storia che sta affrontando con il figlio Giacomo, sta colpendo in molti, nel mondo dello spettacolo e non solo. Ciò che colpisce, oltre alla forza e...

“Così è troppo!”. Elena Santarelli - le ultime foto preoccupano i fan. Si accende la polemica e lei interviene : È noto a tutti ormai che questo è un periodo molto delicato per Elena Santarelli e la sua famiglia. Sei mesi fa circa la showgirl ha reso noto il dramma che sta affrontando la sua famiglia: la malattia di Giacomo, il figlio primogenito avuto dal marito Bernardo Corradi. E sono sei mesi che Elena, nonostante il periodo difficile, continua a spronare e incitare positivamente su Instagram le persone che vivono una situazione simile alla sua. ...

Elena Santarelli in costume - per i fan è troppo magra. Lei spiega : “Il mio corpo ora non risponde” : Elena Santarelli pubblica alcune foto in costume che allarmano i fan: “troppo magra”. La showgirl spiega: “Il mio corpo ora non risponde” Periodo delicato per Elena Santarelli che sta aiutando anima e corpo il figlio a combattere contro il tumore. La bionda showgirl da quando ha rivelato alla stampa la situazione del piccolo Giacomo è […] L'articolo Elena Santarelli in costume, per i fan è troppo magra. Lei spiega: ...

Elena Santarelli dimagrita - fan su Instagram in allarme : Elena Santarelli è dimagrita in questi mesi e su Instagram i fan sono sempre più preoccupati per lei. La showgirl da tempo è impegnata in una dura battaglia contro il cancro che ha colpito Giacomo, il suo primogenito. Il piccolo nato dall’amore per Bernardo Corradi, è in cura presso l’Ospedale Bambin Gesù di Roma. La terapia, come ha svelato la stessa Elena, procede nel migliore dei modi, ma servirà ancora tempo prima che il percorso ...

Elena Santarelli troppo magra? / La foto in costume scatena la polemica : la showgirl risponde : Elena Santarelli è troppo magra? La foto della showgirl in costume, postata su Instagram, scatena la polemica: lei risponde e chiarisce la situazione(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Emma in visita al Bambin Gesù di Roma : arrivano i ringraziamenti di Elena Santarelli : Emma in visita al Bambin Gesù di Roma dopo una richiesta personale di Elena Santarelli. La showgirl sta combattendo contro la malattia di suo figlio Giacomo, spesso ricoverato nel reparto in cui l'artista salentina ha visitato i giovanissimi degenti nella giornata del 21 giugno. L'artista non è rimasta sorda alla richiesta e si è immediatamente resa disponibile. I ringraziamenti sono arrivati immediatamente da parte della Santarelli, che ...

Elena Santarelli criticata su Instagram - Micol Olivieri dei Cesaroni la difende : Elena Santarelli è stata criticata aspramente su Instagram e a difenderla ci ha pensato Micol Olivieri, che ha messo a tacere gli haters della showgirl. L’ex star dei Cesaroni è mamma di due bambini, Arya e Samuel, ed è sposata con il calciatore Christian Massella. Nonostante si sia presa una piccola pausa dal mondo della tv, l’attrice è sempre molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove non le è sfuggito un commento ...

Elena SANTARELLI/ Il bellissimo gesto di Emma Marrone per i bimbi malati : la reazione della cantante : ELENA SANTARELLI ancora criticata sui social: l'attrice Micol Olivieri interviene, difende la showgirl e zittische gli haters con poche ma dirette parole.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 18:23:00 GMT)

Elena Santarelli - il commovente gesto di Emma Marrone per i bambini del Bambin Gesù : “Il mio cuore scoppia di felicità” scrive Elena Santarelli su Instagram. Il motivo? Emma Marrone ha accettato di trascorrere qualche ora con i piccoli pazienti dell’ospedale Bambin Gesù di Roma, la stessa struttura dove si sta curando il figlio Giacomo, il prossimo 21 giugno, giorno della festa della musica. La cantante ha risposto all’appello della showgirl che l’ha voluta ringraziare pubblicamente tessendone le ...

Emma in ospedale per Elena Santarelli - lei si emoziona : "Non cambiare mai" : Una visita speciale quella che Emma Marrone farà ai piccoli pazienti dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. La cantante, 33 anni, ha accolto l'invito di Elena Santarelli a...

Emma canterà in ospedale : Elena Santarelli ringrazia sui social : Emma Marrone ha confermato, ancora una volta, di essere una donna molto generosa: la cantante si esibirà al Bambin Gesù di Roma, presso il reparto oncologico che ospita piccoli malati. Elena ...