Effetti speciali o magia naturale? Il mare diventa blu elettrico | il curioso fenomeno

(Di venerdì 6 luglio 2018) Il fotografo Kris Williams ha catturato una bioluminescenza al largo della costa di Anglesey, in Galles, il 25 giugno e il 26 giugno. Nei video condivisi su YouTube e Facebook, le onde al largo della costa dell’isola di Angleseyno blu, con il bagliore causato da un tipo di plancton che prolifera in quel posto, come meccanismo di difesa per scongiurare i predatori. Williams ha detto: “È davvero qualcosa di magico da vedere e sperimentare!” L'articolo? Ilblu, ilripreso sulle coste del Galles proviene da Il Fatto Quotidiano.