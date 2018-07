Economia del mare | Paci al rapporto di Banca Intesa | da noi situazione ideale ma servono

Paragone (M5S) contro le banche : “Spiego l’Economia dell’uomo indebitato. Ecco perché mi hanno chiuso le trasmissioni” : Alcuni passaggi dell’intervento di Gianluigi Paragone (M5S) alla presentazione del libro di Antonio Maria Rinaldi e gli autori di Scenari Economici.it “La Sovranità appartiene al popolo o allo spread?” (Compagnia Editoriale Aliberti). L'articolo Paragone (M5S) contro le banche: “Spiego l’economia dell’uomo indebitato. Ecco perché mi hanno chiuso le trasmissioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Economia Usa crea piú posti di lavoro delle attese a giugno - +213 mila - : Nel mese di giugno l'Economia Usa ha creato nel settore non agricolo 213 mila nuovi posti di lavoro. Un livello superiore alle attese degli analisti che si aspettavano un incremento pari a +195 mila. Si attesta al 4% il ...

PIL - confermati i segnali di frenata dell'Economia : "L'indicatore anticipatore evidenzia una nuova decelerazione consolidando uno scenario di contenimento dei ritmi di crescita dell'economia ", rivela l'Istituto di via Cesare Balbo, dopo aver ...

Roadshow di Confindustria per il progetto 'Management e imprese alla sfida dell'Economia circolare' : Il quadro di riferimento dell'economia circolare è stato illustrato da Giulio Molinaro di Confindustria, mentre di opportunità, vantaggi e modelli di business ha parlato Francesco Rizzi, professore ...

Il ministro dell’Economia Giovanni Tria : “Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse si faranno insieme” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato che reddito di cittadinanza e taglio delle tasse andranno di pari passi e si faranno dunque insieme: "Devono andare di pari passo, in quanto sono misure necessarie per cambiare il sistema e sostenere la crescita economica. Una maggiore crescita economica deve venire dalla graduale attuazione del programma di governo e tale percorso ci richiederà di agire sulla composizione delle entrate e ...

Giovanni Tria - il ministro dell'Economia tappa la bocca ai grillini spendaccioni : E per essere sicuro che nessuno sgarri, il ministro dell' Economia ha deciso di imbrigliare i punti del programma più rischiosi sotto il profilo della finanza pubblica in tre task force: una si ...

Tommaso d'Aquino ispira Salvini La persona prima dell'Economia Ecco cosa c'è dietro il Salvinismo : Non sempre i politici sono pienamente consapevoli delle fonti di pensiero filosofico che li ispirano. Questa consapevolezza è presente in tutta la coscienza politica occidentale. Non a caso Henry Kissinger, parlando di Ronald Reagan nelle sue Memorie... Segui su affaritaliani.it

'Calabria chiama Europa' - focus sui temi salienti della politica e dell'Economia che coinvolgono i Paesi dell'Ue e la nostra regione : Siamo in piena epoca di globalizzazione e, dunque, i Paesi dell'Unione europea non possono fare una politica isolata, occorre unirsi per i grandi temi che riguardano anche i grandi Stati come Cina, ...

Cosa c’è nel decreto dignità del governo su Economia e lavoro : (Foto: Lapresse) Entro questa sera si appresta ad arrivare in consiglio dei ministri il decreto dignità, tanto caro al ministro dello Sviluppo Economico e del lavoro, Luigi Di Maio. È stato lo stesso ministro a confermarlo durante la conferenza stampa di questa mattina anticipando, come riporta l’Ansa, che il decreto conterrà “interventi sul contratto a tempo determinato e a tutele crescenti”. Al suo interno dovrebbero trovarsi ...

Agricoltura : l’Italia si conferma terza Economia agricola dell’UE : L’Agricoltura europea: sempre più vecchia e piccola. La maggior parte delle aziende agricole sono di piccole dimensioni ma quelle più grandi, il 3% del totale, coltivano più della metà della superficie agricola utilizzata dell’Unione europea. Il caso più clamoroso in Romania dove lo 0,5% delle aziende coltiva il 51% del suolo agricolo del Paese. Nel 2016 – riporta CNA – sono stati utilizzati per la produzione agricola ...

Economia Grecia - fine della crisi : Dopo 8 lunghi anni la Grecia vede la fine del tunnel ed esce dal programma di aiuti dell'Ecofin , terminando quindi un periodo nerissimo anche se il popolo ellenico nonostante i conti in netto ...