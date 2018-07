Ecco 10 cause che possono provocare la tachicardia | l’aritmia che stava per stroncare la

Eurostat - "Ue : una morte su tre evitabile con cure adeguate"/ Ecco le cause di decesso più diffuse : Eurostat, "Ue: una morte su tre evitabile con cure adeguate". Ultime notizie, l'Ufficio Statistico dell'Unione Europea riporta le cause di decesso più diffuse(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 12:30:00 GMT)

Cos’è il tumore della tiroide e cosa lo provoca : Ecco le cause e i sintomi più comuni - come si cura e chi è a rischio : Il tumore della tiroide è provocato dalla crescita anomala di un gruppo di sue cellule, e può essere sia benigno sia maligno (in questo caso si parla più propriamente di cancro). Il cancro della tiroide non è molto comune, poiché costituisce l’1-2% di tutti i tumori, con un’incidenza di 4,1 casi ogni 100.000 abitanti per gli uomini e 12,5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti per le donne. Secondo stime del Registro tumori italiano, nel ...

Salute : Ecco le 3 principali cause di malattie croniche e degenerative “che possono condurre anche a morte prematura” : Lo sport e l’attività fisica, oltre ad avere un alto valore sociale ed educativo, sono importanti strumenti di benessere, prevenzione e terapia di molte patologie; seguire uno stile di vita corretto è il modo migliore per preservare il nostro bene più prezioso, la Salute. È questo il tema della tavola rotonda “Sport e Sostenibilità” organizzata oggi da ConfAssociazioni Ambiente, in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Ambientale ...

Malattie respiratorie : la tosse colpisce anche d’estate - Ecco le cause più frequenti : Un paziente su tre con Asma Bronchiale o Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) non aderisce alla prescrizione medica. I dati più recenti confermano come l’aderenza alla terapia nell’Asma e nella BPCO si aggiri intorno al 30% soltanto, contrariemente a quanto avviene per altre Malattie cronico-persistenti (di tipo cardiologico, neurologico, ecc.) ove l’aderenza supera abbondantemente il 70%. Complici di questa deriva comportamentale, tra ...

Sgonfiare la pancia : Ecco le cause e i trucchi per ridurre il gonfiore addominale - i cibi da evitare o preferire : Sgonfiare la pancia è un obiettivo che tanti vogliono raggiungere: il gonfiore addominale è infatti un problema comune (in questa categoria non rientrano sovrappeso e obesità), e può riguardare tutti, anche le persone magre. Le cause che determinano questo gonfiore possono essere diverse: dalla stitichezza alle intolleranze alimentari. L’accumulo di aria nell’intestino, e un transito intestinale non proprio regolare, possono nuocere all’armonia ...

Tumore alla pelle - Ecco le cause più insolite : Nella fase di sviluppo iniziale di un Tumore alla pelle i sintomi possono essere difficilmente individuabili, così come le cause, che possono essere non solo relative alle scottature, a un'eccessiva esposizione solare o alle lampade abbronzanti. Ve ne sono infatti alcune davvero insolite, strane, come spiegato da Piergiacomo Calzavara Pinton, presidente della Società italiana di Dermatologia e Venereologia (SIDeMaST).Melanoma, basalioma o ...

Tumori al cervello raddoppiati in 10 anni in Inghilterra : Ecco le possibili cause : Il numero di Tumori al cervello maligni aggressivi in ??Inghilterra è più che raddoppiata negli ultimi 10 anni: secondo uno studio pubblicato sul “Journal of Environmental and Public Health”, il tasso di casi di glioblastoma è aumentato da 2,4 a 5 ogni 100.000 persone tra il 1995 e il 2015. Tra i possibili fattori che potrebbero aver avuto un ruolo, i ricercatori individuano l’uso del telefono cellulare, l’ingestione o ...