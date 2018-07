È stato arrestato il presidente della regione Basilicata | Marcello Pittella

Marcello Pittella arrestato. Il presidente della Regione Basilicata ai domiciliari per un'inchiesta sulla sanità : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella del Pd, è agli arresti domiciliari. Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza che ha eseguito altre 29 misure restrittive nell'ambito di un'inchiesta sul sistema sanitario lucano. Persone coinvolte "a vario titolo in fatti riconducibili a reati contro la Pubblica amministrazione". L'attività "vede impegnati, allo stato, circa cento tra uomini e ...

Mafia - arrestato imprenditore di fiducia di Matteo Messina Denaro : Roma, 6 lug., askanews, - arrestato dagli uomini della Direzione investigativa antiMafia di Trapani un noto imprenditore edile di Castelvetrano, Nicolò Clemente, 50 anni, accusato di associazione a ...

Trapani - arrestato “uomo di fiducia” di Messina Denaro : imprenditore - aveva “rapporto privilegiato” con il latitante : imprenditore edile, indicato dai collaboratori di giustizia come una delle più attive espressioni del sodalizio di Castelvetrano e dagli inquirenti come un “uomo di fiducia del boss latitante Matteo Messina Denaro“. Niccolò Clemente, 50 anni, è stato arrestato dalla Dia di Trapani per associazione mafiosa e gli sono state sequestrate le società Calcestruzzi Castelvetrani e Clemente costruzioni. L’operazione, con l’esecuzione del ...

Palermo : spaccio di droga a Carini - arrestato 64enne : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Un uomo di 64 anni, Francesco Mauro, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel suo appartamento di Carini (Palermo) i militari avevano notato da giorni un sospetto viavai e, guidati dal fiuto infallibile di Mike, u

Migranti - ex deputato Udc arrestato : “I soldi per l’accoglienza usati per comprare l’abbonamento allo stadio della Juventus” : I fondi per l’accoglienza ai Migranti in provincia di Trapani sono stati utilizzati anche per acquistare abbonamenti allo Juventus Stadium per la stagione 2015/2016. Il retroscenza è emerso durante una delle perquisizioni negli uffici riferibili a Onofrio “Norino” Fratello, ex deputato dell’ Udc dell’Assemblea Regionale Siciliana, arrestato dai carabinieri di Trapani. Tra i documenti sequestrati, infatti, gli ...

Palermo : picchia la moglie davanti ai bambini - arrestato : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - Urla, spinte, minacce nei confronti della moglie e tutto davanti ai figli minorenni. Un uomo di 28 anni, residente a Bagheria, è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti, lesioni personali e minacce, con l’aggravante di aver commesso il fatto in presenza di mino

Adescava donne su Facebook e le convinceva a inviare foto hard per ricattarle - arrestato : L'uomo si era specializzato nell'adescare donne su Facebook con l'obiettivo di farsi inviare foto osé e quindi poterle ricattare. Il meccanismo a ha funzionato fino a quando una delle donne non ha deciso di ribellarsi e denunciarlo ai carabinieri.Continua a leggere

Calabria - concussione e abuso ufficio : arrestato sindaco di Palizzi : abuso d'ufficio, peculato, tentata concussione, impiego di denaro di provenienza illecita. E ancora: corruzione-induzione indebita, falsità ideologica e tentata truffa ai danni dello Stato. Con questi ...

Sicilia - prestanome per gestire coop : arrestato ex deputato Udc : Trapani,, askanews, - L'ex deputato regionale Siciliano dell'Udc Onofrio Fratello è stato arrestato dai carabinieri di Trapani con l'accusa di avere creato una rete di prestanome per gestire ...

CAPUA - Deve scontare tre anni di carcere per una rapina del 2003 - arrestato 37enne : CAPUA. I Carabinieri della Stazione di CAPUA, in quel centro cittadino hanno tratto in arresto, in ottemperanza all'ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di ...

Ancora un passeur arrestato al Traforo del Bianco e già condannato per direttissima : Aveva chiesto e ottenuto 700 euro per trasportare in Francia un giovane nordafricano privo di documenti, ma com'è accaduto ad altri 'passeur' prima di lui un 35enne parigino, Acheraf Bouraoui, è stato ...

Roma : A Ostia arrestato ladro di ‘gratta e vinci’ : Roma- Approfittando dell’oscurita’, era riuscito a scardinare la finestra di un bar di via delle Triremi, ma il rumore ha messo in allarme alcuni residenti della zona che hanno allertato il 112. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ostia sono immediatamente accorsi sul luogo indicato dalle numerose segnalazioni, constatando l’effrazione alla finestra del bar e il furto consumato all’interno ...

Business dell'accoglienza - arrestato ex deputato Udc : Nel 2006 aveva patteggiato 18 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. Ora Onofrio Fratello, ex deputato regionale con l'Udc in Sicilia, è finito in arresto con l'accusa di intestazione ...

Corruzione - arrestato ex giudice Cga Siciliana Giuseppe Mineo : Corruzione, arrestato ex giudice Cga Siciliana Giuseppe Mineo Corruzione, arrestato ex giudice Cga Siciliana Giuseppe Mineo Continua a leggere L'articolo Corruzione, arrestato ex giudice Cga Siciliana Giuseppe Mineo proviene da NewsGo.