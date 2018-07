È morto uno dei soccorritori dei ragazzini thailandesi intrappolati nella grotta

PADOVA - DUELLO A COLPI DI KATANA : UNO morto - L'ALTRO FERMATO/ Ultime notizie : 51enne ucciso in un parcheggio : PADOVA, ucciso a COLPI di KATANA Ultime notizie, DUELLO fra ‘samurai’ nel parcheggio dello stadio Euganeo. Già FERMATO il presunto killer, la vittima è di origini filippine(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 21:02:00 GMT)

Giovane africano trovato morto in uno studentato a Milano : LaPresse, Uno studente camerunense di 29 anni è stato trovato morto nella propria stanza in uno studentato nel pieno centro di Milano, in via Corridoni. Il corpo era in avanzato stato di ...

“Foto del bambino migrante morto è fake news” - ma è bufala/ Lite Olivieri Toscani a Uno Mattina : “Mostratela!” : “La foto del bambino migrante morto è falsa”, ma è una fake news. La nuova bufala complottista e negazionista: le immagini, infatti, sono drammatiche e reali. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:21:00 GMT)

Alpinismo - valanga in Pakistan : salvati due scalatori - uno morto : Una valanga si è abbattuta sulla tenda di 3 alpinisti, a quasi 5.800 metri su una parete dell’Ultar Sar, nel gruppo del Karakorum, nel Pakistan nord-occidentale: una squadra dell’esercito è riuscita a raggiungerli, salvando due britannici, ma costatando il decesso di un austriaco. La valanga si sarebbe abbattuta sulla tenda mentre i tre dormivano. Avevano intrapreso la loro spedizione alla fine di maggio e dovevano concluderla tra ...

“Uno schianto tremendo”. Sondrio - è morto un ragazzo. Drammatico incidente - un’altra persona coinvolta : Altra giornata tragica sulle autostrade della Lombardia e sulle strade italiane più in generale con questa estate che continua a confermare il nostro Paese tra i peggiori in Europa per numero di vittime di incidenti stradali. Altro sangue sull’asfalto, dunque: in provincia di Sondrio un altro giovane a bordo di un due ruote è deceduto, mentre uno è in coma all’ospedale di Sondalo (Sondrio) a causa di un grave incidente ...

Bruno Binasco è morto suicida/ Ultime notizie - il suo passato giudiziario : da Mani Pulite al Sistema Sesto : Bruno Binasco è morto suicida: Ultime notizie, il manager di 73 anni è stato rinvenuto senza vita a Tortona, è stato coinvolto in Tangentopoli. Trovato un biglietto(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:11:00 GMT)

Val d’Aosta - appello su Facebook per scoprire l’identità di uno sciatore morto nel 1950 : Val d’Aosta, appello su Facebook per scoprire l’identità di uno sciatore morto nel 1950 Di lui si sa che era alto un metro e 65 e aveva circa 30 anni. Non solo: era miope, benestante e le sue iniziali erano “M.M.” Continua a leggere L'articolo Val d’Aosta, appello su Facebook per scoprire l’identità di uno sciatore morto nel 1950 proviene da NewsGo.

Tragico incidente stradale a Sanluri - un morto e due feriti - uno è grave : I Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco sono a lavoro per chiarire la dinamica del terribile incidente stradale, avvenuto nei pressi di Sanluri, questa mattina all'alba e che è costato la ...

BELLUNO - SCHIANTO CON TUTA ALARE : morto BASE JUMPER INGLESE/ Ultime notizie : le operazioni di recupero : BELLUNO, incidente in montagna: SCHIANTO con la TUTA ALARE, MORTO un BASE JUMPER INGLESE. Il dramma sulla Cima della Busazza, l'allarme dato da alcuni testimoni.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 19:07:00 GMT)

