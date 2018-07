E' in sella allo scooter | si sente male | morto 66enne

Governo - Conte in Senato : “Fuori mafia dallo Stato”. Cori in aula di Lega e M5s - Renzi protesta : interviene Casellati : Standing ovation, con tanto di coro, per il presidente del Consiglio, dai banchi della maggioranza, nel momento in cui Giuseppe Conte ha parlato di lotta alla mafia e di aggressione alla sua economia. I Senatori di Lega e M5s sono immediatamente scattati in piedi e hanno cominciato a scandire lo slogan “fuori la mafia dallo Stato“. Proteste dai banchi del Pd e da parte di Matteo Renzi. Per calmare l’aula, è intervenuta la ...

