È in corso uno sciopero dei treni di Trenord

Canottaggio - in corso di svolgimento a Piediluco l’ultimo raduno Under 23 del 2018 : In occasione del raduno di Piediluco verranno scelti gli equipaggi azzurri che parteciperanno al Campionato del Mondo Under 23 Dal 1° luglio, e andrà avanti fino al 22 luglio, presso il Centro Nazionale di Preparazione Olimpica di Piediluco si sta svolgendo l’ultimo raduno del 2018 riservato alla categoria Under 23. Un collegiale valutativo dal quale emergeranno gli equipaggi che, dal 25 al 29 luglio a Poznan (Polonia), prenderanno ...

Tour de France 2018 : Vincenzo Nibali - obiettivo podio. Nessuno è completo come lo Squalo. E su questo percorso… : Ogni volta che si appiccica un numero sulla schiena lo fa per vincere, ogni volta che monta in sella punta al bersaglio grosso, ogni volta che si presenta in gara vuole dare spettacolo e fare la differenza mettendo in strada tutta la sua classe proverbiale, il suo estro infinito, la sua fantasia sbarazzina, il suo talento sopraffino. Vincenzo Nibali sarà assoluto protagonista al Tour de France che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea: da vero ...

Caos in aula durante discorso Boldrini - Fico : "Uno spettacolo inutile - Presidente vada avanti' : Proteste della Lega nel corso della dichiarazione di voto di Laura Boldrini dopo l'intervento del premier Giuseppe Conte. Il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico è intervenuto cercando di ...

corso dei Martiri - nessuno stop Palmeri : 'Entro l'anno il secondo lotto' : ... sono montate in città le preoccupazioni per una possibile interruzione del mega progetto, sul quale sono puntati gli occhi non solo del mondo politico. A scongiurare qualsiasi conseguenza è Aldo ...

Ciclabile del Piave : ecco come Belluno - Treviso e Venezia si dividono i 220 km di percorso dalle Dolomiti alla Laguna : E’ il Piave, fiume Sacro alla Patria e corso d’acqua che ha fatto grande Venezia tra ‘400 e ‘500, il grande protagonista di un percorso Ciclabile che si snoda per 220 km, partendo dalle Sorgenti e giungendo fino al mare Adriatico, vicino Jesolo, dopo aver attraversato da Nord a Sud le province di Belluno, Treviso e Venezia, lungo un percorso che va dai 1.700 metri di quota al livello del mare. 110 km in Provincia di Belluno, 90 km in quella di ...

Instagram si prepara a lanciare uno strumento per controllare il tempo trascorso sul social network : Grazie alla sviluppatrice Jane Manchun Wong abbiamo ora la possibilità di dare uno sguardo agli screenshot che mostrano un nuovo strumento di Instagram L'articolo Instagram si prepara a lanciare uno strumento per controllare il tempo trascorso sul social network proviene da TuttoAndroid.

Conte - Camera vota fiducia : 350 sì e 236 no. Il discorso : 'Ognuno ha suo conflitto interessi' : Quando parliamo di economia circolare pensiamo all'impresa. Quando ragioniamo di share economy pensiamo alle imprese che si inseriscono in questo progetto e in questa direzione di sviluppo'. ...

Conte - Camera vota fiducia : 350 sì e 236 no. Il discorso : «Ognuno ha suo conflitto interessi» : La Camera vota la fiducia al governo Conte: 350 i sì, 236 i contrari e 35 gli astenuti. Un voto che arriva al termine di una seduta movimentata con il Pd che non ha mancato di attaccare...

È morto uno degli operai che lo scorso 13 maggio erano stati coinvolti in un incidente in un’acciaieria di Padova : Sergiu Todita, operaio moldavo di 39 anni, è morto martedì sera dopo 24 giorni di ricovero dopo il grave incidente in cui era rimasto coinvolto lo scorso 13 maggio alle Acciaierie Venete di Padova. Todita aveva subito gravi ustioni su The post È morto uno degli operai che lo scorso 13 maggio erano stati coinvolti in un incidente in un’acciaieria di Padova appeared first on Il Post.

Kit di pronto soccorso : come prepararne uno da tenere in casa : Preparare un kit di pronto soccorso può sembrare un’operazione semplice e veloce ma, in realtà, richiede molta attenzione e precisione. Tra le cose che devono assolutamente esservi contenute troviamo le compresse di garza sterile da 10 cm di lato per coprire ferite e ustioni; il nastro adesivo di seta per fissare bendaggi e compresse di garza sterile, cerotti di varia misura, disinfettante non alcolico. Ed ancora: acqua ossigenata, tintura di ...

Agrigento accoglie 500 studenti - prende il via la tre giorni del Concorso 'Uno - nessuno e centomila' : Si sono alternati con i loro spettacoli: l'I.C.Bovio Mazzini di Canosa di Puglia con I due galletti , secondo premio rappresentazione Scuole secondarie di primo grado, , l' I.C. Perugia 3 San Paolo ...