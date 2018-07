Dybala | il flirt dopo la delusione Mondiale | Oriana Sabatini è la sua nuova presunta

sportfair

In Argentina sicuri: nuovo flirt per Dybala, lei è Oriana Sabatini. Ecco le foto - Golssip

(Di venerdì 6 luglio 2018) Pauloinsieme, ecco chi è la bellissima attrice e modellafidanzata del calciatore argentino della Juventus Paulola fine della storia con Antonella Cavalieri, potrebbe voltare pagina. Il campione della Juventus, a seguito della rottura con la modella argentina, è stato avvistato in compagnia di un’altra affascinante connazionale. Lei è, avvicinata già in precedenza al campione bianconero. Di ritorno dall’esperienza ai Mondiali di Russia 2018,e la splendida attrice-modella sono stati avvistati a pranzo insieme a San Isidro, proprio come era successo circa un anno fa. Alloraera tornata single da poco e Paulo aveva cominciato a seguirla sui social. La notizia è stata diramata dalla rivista argentina Olè.s’innamorerà di nuovo? Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolo ...