Due arresti e dodici denunce per scambio di materiale pedopornografico Sotto accusa

Fisco - frode da 300 milioni : 17 arresti in tutta Italia/ Sequestrati ville di lusso e Due yacht : Fisco, frode da 300 milioni: 17 arresti in tutta Italia. Maxi operazione della Guardia di Finanza, che ha sequestrato beni per 60 milioni: inclusi ville e due yacht(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:29:00 GMT)

Armi e false uniformi dei carabinieri nascoste in campo rom : Due arresti : Nel pomeriggio di ieri gli agenti di polizia del commissariato di Scampia hanno tratto in arresto, a Mugnano, gaetano Rosica Gaetano, 35enne napoletano, pregiudicato e sorvegliato speciale, e Ivan ...

Agrigento : sorpresi con mezzo chilo di droga - Due arresti : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - sorpresi con quasi mezzo chilo di droga, tra hashish e marijuana, due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri del Comando provinciale di Agrigento. Dopo alcune segnalazioni telefoniche giunte al “112”, ad opera di cittadini preoccupati "per un anomalo via vai di per

Milano - pestaggio a dipendenti Atm : Due arresti : Sono due gli arresti, più un minorenne indagato, per l'aggressione ai danni di due dipendenti Atm avvenuta lo scorso 13 maggio a Milano. I due finiti in manette, di 23 e 25 anni, entrambi già noti ...

Milano : dipendenti Atm aggrediti - Due arresti : Milano, 3 lug. (AdnKronos) - Sono due gli arresti, più un minorenne indagato, per l'aggressione ai danni di due dipendenti Atm avvenuta lo scorso 13 maggio a Milano. I due finiti in manette, di 23 e 25 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, devono rispondere, in concorso tra loro, di violen

Roma : Merce rubata pronta per la Romania - Due arresti : Roma – Due cittadini romeni, di 23 e 37 anni sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto dai Carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto. Entrambi con precedenti, sono stati sorpresi mentre caricavano su un furgone diretto in Romania tantissima Merce conservata in 11 enormi scatoloni. All’interno sono stati trovati 198 paia di scarpe sportive di varie marche. Oltre a 88 capi di abbigliamento sportivo ancora con ...

Monteroni. Colpiti Due gruppi alleati dei Tornese 33 arresti : Maxi blitz antimafia in Salento. I Carabinieri del Ros hanno arrestato 33 persone nell’ambito di un’operazione contro i clan leccesi

Milano : Due arresti per truffa e furto pluriaggravato (2) : (AdnKronos) – I due arrestati sono cittadini serbi, P. L. di 47 anni e K. J. di 29 anni, fermati in un hotel di corso Concordia. Il venditore italiano e i due cittadini serbi, dopo un primo contatto tramite internet, si sono dati appuntamento ed incontrati ieri mattina presso un bar in Corso Venezia, per discutere di una eventuale compravendita di bitcoin. Durante questa transazione pilota, l’italiano ha ceduto 9 bitcoin in cambio ...

Milano : Due arresti per truffa e furto pluriaggravato : Milano, 28 giu. (AdnKronos) - truffa e furto pluriaggravato: questi i capi di accusa che pendono su due persone che sono state arrestate dagli uomini della Questura di Milano. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti ieri in un hotel in zona Monforte su segna

Insoddisfatti dei lavori sequestrano l'imbianchino dentro casa : Due arresti : Insoddisfatti dei lavori dell'imbianchino lo sequestrano. Nella tarda mattinata di ieri, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno arrestato due italiani, un 43enne di Aprilia ...

Fisco : Varese - evasi 20 mln nel settore videogiochi - Due arresti : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - evasione fiscale per 20 milioni di euro, sequestri per 4 milioni e due arresti (di cui uno ai domiciliari) è il bilancio dell'operazione 'Game over' della Guardia di finanza di Gallarate (Varese), che ha coinvolto cinque società in relazione a reati fiscali e fallimenta

Piantagione di oppio e marijuana in cascina - Due arresti a Remedello : Piantagione di oppio e marijuana in cascina, due arresti a Remedello. La coltivazione Per coltivare la loro estesa e rigogliosa Piantagione di papavero bianco da oppio e marijuana, avevano scelto una ...

Scoperta casa di riposo abusiva nel comasco - Due arresti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ottaviano - sorpresi mentre 'smontano' una Punto : Due arresti : Quando sono arrivati i carabinieri, i due ladri di automobili ero intenti a smontare una Fiat Punto in un garage di via Ammaniti, a Ottaviano. Arrestati in flagranza per riciclaggio di vetture rubate ...