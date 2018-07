Due anni dopo il lancio | il nuovo sistema di amici di Pokémon Go è una ventata d' aria

Denis Verdini - pm Roma chiede Due anni per finanziamento illecito per caso del palazzo in via Stamperia : I guai giudiziari di Denis Verdini non finiscono mai. Dopo la condanna in appello per il crack del credito fiorentino arriva una richiesta di pena. La Procura di Roma ha invocato una condanna a 2 anni per l’ex parlamentare e coordinatore del Pdl, accusato di finanziamento illecito nell’ambito dell’inchiesta sulla compravendita, nel gennaio del 2011, di un immobile in via della Stamperia, nel cuore di Roma, che in poche ore fruttò una plusvalenza ...

Usa-Messico - mamma riabbraccia la figlia di sette anni dopo Due mesi. Separata alla frontiera era rimasta sola : Buena Ventura Martin Godinez è una migrante che è stata Separata dalla figlia alla frontiera tra Messico e Stati Uniti. La piccola, di soli sette anni, è stata custodita in uno dei contestatissimi centri per minori. La donna ha potuto rivedere la figlia dopo due mesi: “La legge è rigidissima, è senza cuore. Non pensavo che la situazione fosse così” L'articolo Usa-Messico, mamma riabbraccia la figlia di sette anni dopo due mesi. ...

BOLOGNA - BAMBINO DI 11 ANNI ANNEGA NEL RENO/ Ultime notizie : salvi altri Due ragazzini : BOLOGNA, BAMBINO di 11 ANNI ANNEGA nel RENO: faceva il bagno in una zona vietata del fiume con due amici, che sono riusciti a risalire. Le Ultime notizie sulla tragedia(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 22:45:00 GMT)

Pessima promozione Smart Rent per i Samsung Galaxy : prezzi altissimi e tra Due anni nulla : Bisogna analizzare con grandissima attenzione la promozione chiamata Smart Rent, quella che consente di noleggiare un Samsung Galaxy pagandolo a rate e, dopo un anno di ottenere lo Smartphone successivo senza pagare alcun extra costo. Presentata così sembrerebbe un programma molto allettante per chi ama farsi vedere sempre con lo Smartphone di ultima generazione, ma in realtà i punti di debolezza di questa campagna superano non di poco quelli di ...

Palumbo : da Due anni parco don Cadmo Biavati lasciato a degrado : Palumbo: preoccupazione riguarda tutta manutenzione verde capitolino Roma – Di seguito le dichiarazioni di Marco Palumbo, presidente della commissione capitolina Trasparenza. “Da ormai almeno due anni il parco don Cadmo Biavati, in via delle Palme a Centocelle, è abbandonato al completo degrado. Panchine divelte. Lampioni e giostre per bambini rotte. Recinzioni mancanti mai sostituite. Cassonetti stracolmi di rifiuti. Pèavimentazione ...

Migranti - dall'Italia alla Libia 10 motovedette - 2 navi e 1 - 4 milioni in Due anni : L'Italia donerà alla Libia dieci motovedette della Guardia Costiera e due unità navali della Guardia di Finanza. È quanto prevede la bozza del decreto legge all'esame del pre consiglio dei ministri ...

Napoli - investì e uccise Due rapinatori : condannato a 8 anni e 8 mesi/ Duplice omicidio : ecco cos'è successo : Napoli, investì e uccise due rapinatori: condannato a 8 anni e 8 mesi. Ultime notizie, Duplice omicidio volontario per Leonardo Mirti: ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 09:40:00 GMT)

Oggi è il World Ufo Day : il primo romanzo sugli extraterrestri fu scritto Duemila anni fa : L’incontro con forme di vita aliene è più antico di quello che pensiamo: in occasione del World Ufo Day si riscopre il romanzo fantascientifico più antico della storia, scritto da Luciano di Samosata ormai duemila anni fa.Continua a leggere

MARCO MASINI / L'artista toscano Duetta con Umberto Tozzi : "Ho imparato tanto da te" (40 anni che Ti Amo) : MARCO MASINI protagonista all'Arena di Verona per ripercorrere i '40 anni che ti amo di Umberto Tozzi'. Aneddoti, successi e un duetto tra i più intensi della storia della musica italiana...(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Basket NBA - Marco Belinelli torna ai San Antonio Spurs per i prossimi Due anni : La notizia l’ha rilanciata Adrian Wojnarowski, lo storico insider NBA di ESPN: Marco Belinelli tornerà a giocare per le prossime due stagioni con i San Antonio Spurs, dopo averlo già fatto nel 2013-2014 e nel 2014-2015. Belinelli ha firmato un biennale da 12 milioni di dollari per tornare in Texas. Per lui si tratta del decimo trasferimento (contando anche la scelta numero 18 al draft del 2007) in 12 anni di NBA. Lo scorso anno ha cambiato ...

Mercato NBA - Marco Belinelli torna ai San Antonio Spurs Spurs : contratto di Due anni : La notizia è per certi versi sorprendente, per quanto certamente gradita: a tre anni di distanza dal suo addio, Marco Belinelli tornerà a vestire la maglia dei San Antonio Spurs, la squadra con cui ha ...

Brexit - Due anni dopo : Londra è nel guado ma può evitare il flop : Ovvio, pensate, non avendo avuto il problema di Brexit non hanno avuto bisogno di sostenere l'economia con spesa pubblica. Provate però un po' di delusione scorrendo le stime della crescita, che è ...

JUVENTUS - BARZAGLI E CHIELLINI RINNOVANO : È UFFICIALE/ Ultime notizie - Due anni da capitano per King Kong : JUVENTUS, BARZAGLI e CHIELLINI RINNOVANO: è UFFICIALE. Accordo per il prolungamento rispettivamente fino al 2019 e fino al 2020: il commento del club bianconero(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:20:00 GMT)

A 15 anni assume MDMA e muore : arrestati Due coetanei : Hannah Bragg, una ragazza di Tavistock (nel Regno Unito) di appena 15 anni, è stata trovata senza vita sabato in un sentiero abbandonato nei pressi della sua abitazione.Continua a leggere