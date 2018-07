Droga | in Italia ritorna l' uso di eroina e crescono le morti per overdose

Latina. Armi e Droga - arrestati 2 romeni e un’italiana : Latina. Armi e droga, arrestati 2 romeni e un’italiana – Avevano Armi modificate e droga in casa a Latina. Gli agenti della Polizia di Stato di Latina hanno arrestato tre persone, di cui due uomini di origine romena e una ragazza italiana, per possesso di hashish e marijuana. Nella circostanza, i poliziotti hanno anche rinvenuto, grazie all’ausilio delle unità cinofile, svariate Armi modificate per l’applicazione di ...

ITALIA - Giornata mondiale contro la Droga. Villa Maraini e CRI per strada : ... diffondendo il più possibile la politica umanitaria della riduzione del danno, supportando in strada chi è entrato nel mondo della tossicodipendenza, prima di tutto salvandogli la vita da overdose, ...

No a vendita di cannabis light/ Italia - farmacologo Silvio Garattini : "Abolire il termine leggera - è Droga" : No a vendita di cannabis light, Italia: il Consiglio Superiore di Sanità si pronuncia e sottolinea come la presenza di Thc a bassa concentrazione possa essere ugualmente pericoloso.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 17:41:00 GMT)

Droga : traffico internazionale tra Italia e Serbia - 12 arresti : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Dodici persone sono state arrestate in un'operazione contro il traffico internazionale di Droga e armi tra Italia e Serbia. In particolare gli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano hanno eseguito un provvedimento emesso dalla procura di Milano (pr

Traffico di Droga e armi - dodici in manette tra Italia e Serbia della Guardia di Finanza : Traffico di droga e detenzione di armi clandestine. Sono queste le accuse nei confronti di otto cittadini Italiani, residenti tra Milano e Monza, fermati dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo lombardo su richiesta del procuratore aggiunto Laura Pedio e del pm Maurizio Ascione. Nelle stesse ore sono stati arrestati quattro serbi, uno dei quali considerato al vertice dell’organizzazione e da tempo ...

Droga - estradato in Italia il boss della dama bianca di Berlusconi : È rientrato questa mattina a Fiumicino, scortato da personale dello Scip - Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia della direzione centrale della polizia criminale, Pasquale Fiorente, ...

Droga : Italia terza in Europa per uso di cannabis - quarta per cocaina : La sostanza prodotta in Europa viene anche esportata in altre parti del mondo: la polizia australiana, ad esempio, ha riferito che il più elevato quantitativo di sequestrato in Australia nel 2016 , 1,...

Droga - consumo record di cannabis : ne fa uso 1 italiano su 3 - : Secondo il rapporto dell'Agenzia europea sulle sostanze stupefacenti, il nostro Paese è terzo nella classifica europea guidata da Francia e Danimarca. Segnalato un aumento del numero di decessi ...

VIDEO – Smantellata banda di narcotrafficanti. La Droga viaggiava tra Marocco - Spagna e Italia : 10/05/2018 – Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, nelle province di Roma, Frosinone e Torino, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per 10 persone, 7 di origine marocchina, un algerino, un Italiano ed un albanese che avevano dato vita ad un traffico internazionale di droga, […] L'articolo VIDEO – Smantellata banda di narcotrafficanti. La droga ...

Roma : Traffico Droga tra Marocco-Italia-Spagna - 10 arresti : Roma- I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, nelle province di Roma, Frosinone e Torino, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza. Tale provvedimento dispone la custodia cautelare in carcere per 10 persone. Si tratta di 7 di origine marocchina, un algerino, un italiano ed un albanese. Avevano dato vita ad un Traffico internazionale di droga, prevalentemente hashish, importata dal Marocco, tramite la Spagna. Poi distribuita nelle ...

Roma - arrestate 10 persone per traffico Droga dal Marocco all'Italia - : I Carabinieri hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei membri di un gruppo criminale attivo nella capitale e in altre province italiane. Presi anche due ...

Rimini - sgominata banda traffico Droga Spagna-Italia : 6 arresti : Rimini, sgominata banda traffico droga Spagna-Italia: 6 arresti Rimini, sgominata banda traffico droga Spagna-Italia: 6 arresti Continua a leggere

Verbania - smantellato giro di Droga tra l’Italia e la Svizzera : Verbania, smantellato giro di droga tra l’Italia e la Svizzera Verbania, smantellato giro di droga tra l’Italia e la Svizzera Continua a leggere