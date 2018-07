Droga - il gran ritorno dell'eroina e delle morti per overdose : La relazione annuale della Direzione centrale dei servizi antiDroga sottolinea la concorrenza alla 'ndrangheta, finora padrona assoluta dei traffici, da parte delle organizzazioni straniere, che si servono in prevalenza di manovalanza extracomunitaria. Vittime in aumento del 10%

L'Aquila - migranti richiedenti asilo dediti a violenza e spaccio di Droga : 5 arresti - : La squadra mobile di L'Aquila questa mattina ha eseguito, su delega della Procura, 9 misure cautelari, di cui 5 in regime di detenzione in carcere e 4 con divieto di dimora in provincia, e 24 ...

Mafia nigeriana - mani su TrentoBlitz della Polizia : 13 arresti. Video Il grande business della Droga : Scoperti altri tentacoli della Mafia nigeriana, anche nell'estremo Nord dell'Italia. La Polizia di Stato di Trento ha arrestato 13 centroafricani richiedenti asilo ed un italiano, accusati di traffico di sostanze stupefacenti Segui su affaritaliani.it

ALBERTO MEZZETTI È IL VINCITORE DEL GRANDE FRATELLO 2018/ “Droga nella Casa? Non ho visto nulla” : ALBERTO MEZZETTI è il VINCITORE del GRANDE FRATELLO 2018: il Tarzan di Viterbo conquista il pubblico da casa grazie alla sua simpatia e alla sua semplicità.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:14:00 GMT)

Droga al Grande Fratello - il gesto sospetto durante la puntata Video : Ieri, martedì 29 maggio, è andata in onda una nuova puntata del reality più to di sempre, il Grande Fratello. L'edizione di quest'anno, condotta straordinariamente da Barbara D'Urso, si sta apprestando a volgere al termine e, così come le puntate iniziali, anche quelle finali stanno riservando agli italiani grossi scoop e momenti di vero Gossip trash. Circola Droga al Grande Fratello? Gli eventi che hanno generato il dubbio I personaggi che ...

Il caso Droga al Grande Fratello - occhiolino 'sospetto' in diretta e lite della D'Urso con Aida : FUNWEEK.IT - Che non si dica che Barbara D'Urso ami le conduzioni tranquille e pacate perché l'ultima puntata del GF è stata davvero movimentata, soprattutto quando è...

Grande Fratello - Barbara D'Urso chiede a Danilo della Droga nella casa e Patrizia fa l'occhiolino : Anche la penultima puntata del Grande Fratello 15 è stata 'condizionata' dal caso della droga che, secondo quanto aveva rivelato Striscia la notizia' sarebbe stata portata nella casa più sorvegliata d'...

Droga al Grande Fratello - Barbara D'Urso legge un comunicato ufficiale : di Ida Di Grazia Barbara D'Urso risponde una volta per tutte alle accuse di Striscia la Notizia durante la diretta della semifinale del Grande Fratello sul caso Droga all'interno della casa. Angelo ...

Droga al Grande Fratello : i risultati della perizia – Video : Barbara D'Urso Barbara D’Urso non ci sta e mette a tacere fermamente ogni sospetto sul consumo di Droga nella casa del Grande Fratello 2018. Nel corso della semifinale (qui la diretta minuto per minuto) la conduttrice ha letto un comunicato ufficiale volto a fugare i dubbi sollevati da Striscia La Notizia. L’episodio incriminato risale alla prima notte nella casa di Aida Nizar (all’inizio della seconda settimana del ...

Droga al Grande Fratello - il responso del perito : la d’Urso litiga con Aida : Droga al Grande Fratello, il comunicato della produzione: Barbara d’Urso e Aida Nizar litigano Durante la semifinale del Grande Fratello, Barbara d’Urso ha dato finalmente una risposta definitiva sul caso Droga nato a seguito di una dichiarazione di Patrizia Bonetti portata a galla da Striscia la notizia. Nel corso della puntata la conduttrice ha letto un comunicato […] L'articolo Droga al Grande Fratello, il responso del ...

Droga al Grande Fratello - la D'Urso annuncia nuove indagini. Poi lancia una frecciatina : Barbara D'Urso torna sulla segnalzione di Striscia la Notizia secondo la quale all'interno della Casa del Grande Fratello sarebbe stata introdotta la cocaina. Già durante la prima...

Droga al Grande Fratello - la d’Urso è arrabbiata : torna a parlare Patrizia VIDEO : Grande Fratello, Drga nella Casa? Nuove dichiarazioni di Patrizia a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso chiede un nuovo controllo Si complica la vicenda Droga al Grande Fratello. La prima spiegazione di Patrizia Bonetti, avvenuta durante la diretta di martedì scorso, non è bastata a Striscia la notizia. “Ha detto “mentre pippava” e non “sembrava pippata”, ha […] L'articolo Droga al Grande Fratello, la ...

Grande Fratello - Droga nella casa? Interviene Endemol : Continuano le indagini sul cosiddetto "Coca-Gate" al Grande Fratello. Dopo alcune segnalazioni di Striscia la notizia...