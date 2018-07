Dove sono finiti i 49 milioni di euro da sequestrare alla Lega?  

Thailandia : allarme ossigeno nella grotta Dove sono intrappolati i 12 ragazzi : E’ allarme ossigeno nella grotta in Thailandia dove sono intrappolati i 12 ragazzi con il loro allenatore: il livello è sceso al 15%, inferiore quindi al valore normale del 21%. Il dato è stato reso noto dai responsabili delle operazioni di soccorso, senza specificare quanta autonomia di respirazione abbia il gruppo. Nel frattempo proseguono le operazioni di posa di un tubo lungo quasi 5 km che possa immettere ossigeno nella ...

Messico - ucciso il sindaco del Tecatitlan la città stato Dove sono scomparsi 3 italiani : 140 politici uccisi prima delle presidenziali : In Messico è stato ucciso un altro sindaco, all’indomani del trionfo alle elezioni presidenziali del leader di centro-sinistra del movimento Morena, Andrés Manuel López Obrador. Si tratta di Victor Diaz Contreras, primo cittadino di Tecatitlan, la città nello stato di Jalisco dove sono scomparsi i tre napoletani di cui non si hanno più notizie dal 31 gennaio scorso, il 60enne Raffaele Russo e i due cugini Antonio Russo, figlio di Raffaele, e ...

Bot Telegram : cosa sono - come installarli e Dove trovare i migliori : Telegram è una delle app di messaggistica istantanea disponibile gratuitamente per Android e per iOS e utilizzabile anche su computer tramite client dedicato. Nel corso del tempo, ha introdotto funzionalità innovative, mantenendo sempre un elevato livello di sicurezza e affidabilità. E’ possibile seguire gruppi dedicati ad argomenti o interessi specifici, effettuare chiamate vocali criptate, scambiarsi […] Bot Telegram: cosa sono, ...

“Oddio - Dove sono finita?”. Si addormenta sul lettino gonfiabile - poi il risveglio horror : Un rito estivo al quale non si può davvero mai dire di no, con il dondolio delle onde a cullarci e rilassarci, l’acqua a bagnare i piedi e rendere meno insopportabile il sole afoso. Tantissimi di ogni, con l’aumentare delle temperature, si lanciano puntualmente in mare armati di un bel materassino gonfiabile, lasciando che siano il vento e le spinte del mare a farci ondeggiare un po’. Attenzione, però, a non imitare ...

"Roma è incattivita - ci sono quartieri ghetto Dove non entrano nemmeno i poliziotti" : Il passaggio dalla giovinezza all'età adulta, per una donna soprattutto, non è mai semplice e una come Maria Teresa Pajno, per tutti Marò, vicequestore aggiunto del Commissariato del quartiere Politeama, a Palermo, ne è consapevole e, a fatica, cerca di capirne un po' di più. Determinata ed insicura al tempo stesso, va al lavoro ogni giorno mettendoci grinta e professionalità, ma la sua vera passione ...

Quanti sono - da Dove vengono e cosa si lasciano dietro i migranti sbarcati in Italia nel 2018 : Quanti sono, da dove vengono e cosa si lasciano dietro i migranti sbarcati in Italia nel 2018 sono poco più di 16mila i migranti sbarcati in Italia nei primi sei mesi del 2018. La maggior parte di loro sono tunisini, eritrei, sudanesi e nigeriani. Scappano da povertà, persecuzioni e violenze. L’anno scorso oltre 68 milioni […] L'articolo Quanti sono, da dove vengono e cosa si lasciano dietro i migranti sbarcati in Italia nel 2018 ...

Sconto su Seebest E620 aspirapolvere robot che arriva Dove gli altri non possono : 139 - 99' : La caratteristica distintiva è comunque il prezzo di soli 139,99 Euro che vi permettono di entrare nel mondo dell'aspirazione autonoma con un basso costo di ingresso o adirittura di affiancarlo a ...

Il “paese dei gemelli” esiste - ed è in Italia : un record incredibile. Dove si trova e quanti ce ne sono : Un record molto, molto particolare: immaginate di vivere in una città piena di gemelli! sono spesso visti come una rarità, ma in questa cittadina Italiana sono invece la normalità. Se non è un record assoluto a livello mondiale poco ci manca. A Barbania, un piccolo comune dell’alto Canavese, in Piemonte, su una popolazione totale di 1.600 residenti ben trentasette sono coppie di gemelli, un’anomalia che è valsa alla cittadina ...

Maldini - 50 anni di mito : 'So chi sarò - non so Dove sarò. Ma non sono preoccupato' : "aolo, ma giocate con la Sampdoria domenica...Papà, ma è martedì!" Sullo scontro con i tifosi dopo la sconfitta in finale contro il Liverpool: "Questo è lo sport. È proprio il succo dello sport: ti ...

Di Maio dice che i benzinai sono i primi a Dover fare la fatturazione elettronica : ... gratis, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, e che a partire dal primo gennaio 2017 il ministero dell'Economia mettesse a disposizione dei ...

Migranti - governo Usa : “Sappiamo Dove sono tutti i bimbi separati” : Migranti, governo Usa: “Sappiamo dove sono tutti i bimbi separati” Migranti, governo Usa: “Sappiamo dove sono tutti i bimbi separati” Continua a leggere L'articolo Migranti, governo Usa: “Sappiamo dove sono tutti i bimbi separati” proviene da NewsGo.