Dove c’è Margherita | io arrivo

Vaccini - D’Anna : “Dove c’è un pericolo non ci può essere un obbligo” : Vincenzo D’Anna, presidente dell’ordine dei biologi e membro del consiglio superiore di sanità, è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Sulla cannabis light: “Il principio di precauzione è sempre un ottimo principio per la tutela della salute, dovrebbe valere per ...

Orlando : “Il Pd non esiste più in gran parte del Paese. Dove c’è - sarebbe meglio non esistesse (soprattutto al Sud)” : Il Partito Democratico? “Non esiste più in gran parte del Paese, dobbiamo ricostruirlo”. E in quelle zone Dove ancora c’è? “sarebbe meglio non esistesse, soprattutto in molte realtà del Mezzogiorno“. E fino a quando non ci sarà il partito “dobbiamo farlo noi, il partito”. L’ex ministro della Giustizia e leader della minoranza, Andrea Orlando, certifica lo stato comatoso del partito dopo le elezioni ...

Calcio - Mondiali femminili 2019 : quando e Dove si giocheranno? Tutte le date e il calendario : c’è l’Italia! : I Mondiali 2019 di Calcio femminile si giocheranno in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. E ci sarà l’Italia! La nostra Nazionale si è qualificata alla rassegna iridata dopo venti anni di assenza, le ragazze di Milena Bertolini hanno compiuto un’autentica impresa e hanno staccato il pass per l’evento più importante: dopo quattro fallimenti, il nostro movimento in rosa ha ritrovato lo smalto giusto ed è esploso come merita, ...

Governo - Sgarbi show alla Camera : “Dove c’è il disordine io prospero. Voterò la fiducia per assistere al vostro declino” : “Dove c’è il disordine io prospero e quindi Voterò la fiducia al Governo”, ha detto Vittorio Sgarbi in Aula alla Camera. Il critico d’arte e deputato di Forza Italia ha chiesto di intervenire a titolo personale e con argomentazioni paradossali voterà in dissenso dal suo gruppo. “Lei è un vicepremier di due vicepremier – ha detto tra l’altro rivolto al premier Giuseppe Conte -, non è stato incaricato da ...

Dove c’è un guaio c’è Deutsche Bank : L’indiscrezione del Financial Times di colloqui tra Unicredit e Société Générale è stata accolta da un “no comment” italiano e da una smentita francese. Ma il nazionalismo non esiste più nelle imprese industriali, figuriamoci in quelle finanziarie: piuttosto interessa il controllo. Il mercato bancar

Stasera c’è Italia-Olanda : Dove seguirla in TV e in streaming : È l'ultima amichevole estiva dell'Italia, poi la Nazionale si rivedrà a settembre: si gioca a Torino, con qualche novità nella formazione The post Stasera c’è Italia-Olanda: dove seguirla in TV e in streaming appeared first on Il Post.

Principe Harry e Meghan Markle : c’è una foto che non avevi mai visto nella stanza Dove la Regina accoglie gli ospiti : La Regina Elisabetta è la fan numero uno della coppia Principe Harry e Meghan Markle!Sua Maestà ha accolto un politico australiano a Buckingham Palace e nelle foto di rito si intravvede una cornice con un'immagine mai pubblicata prima dei due novelli sposi.--La foto fa bella mostra di sé sul tavolino dove passano tutti i diplomatici che vanno a colloquio con la Regina.Nell'immagine, Harry indossa un completo blu, mentre Meghan ha un vestito ...

Pesce (AIGAE) : “C’è un paesino Dove gli alberi hanno 3500 anni di vita. Il 1° Giugno entreremo nell’antica Heba etrusca” : “C’è un paesino dove gli alberi risalgono a ben 3500 anni fa ed hanno visto le popolazioni dell’Antica Europa. Questo paesino si trova in Toscana e vedremo tutto il 1 Giugno”. Lo ha affermato Daniela Pesce, coordinatrice delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE della Toscana. AIGAE è l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche con ben 3500 guide in tutta Italia ed è l’unica associazione di categoria riconosciuta dal MISE. Ogni ...

Paura in pista - la manovra azzardata del pilota d’aereo : prova a passare Dove non c’è spazio. Ecco cosa succede : Attimi di panico sulla pista dell’aeroporto internazionale di Istanbul-Ataturk, in Turchia. Un velivolo della Asiana Airlines, in fase di rullaggio, si è scontrato con un aereo della Turkish Airlines, pronto per il decollo. Fortunatamente l’incidente ha coinvolto l’ala destra del primo e la coda del secondo. I passeggeri a bordo dei due aeromobili, escluso il grosso spavento, sono rimasti illesi. L'articolo Paura in pista, la ...

Scampia - dopo 40 anni apre una libreria nel quartiere : “Dove c’era una stanza del buco oggi spacciamo libri” : “A Scampia ci sono trentamila studenti, ma un ragazzo per comprarsi un libro doveva farsi otto chilometri perché nel quartiere non c’erano librerie”. Rosario Esposito La Rossa ha quasi trent’anni ed è l’editore della Marotta e Cafierro. Dallo scorso autunno è diventato il primo libraio di Scampia grazie all’apertura della “Scugnizzeria”: “Per oltre quarant’anni non abbiamo avuto una libreria nel quartiere – racconta La Rossa che nel 2004 ...

