Dormire di più nel weekend aiuta a dimagrire

(Di venerdì 6 luglio 2018) Se non riuscite aa sufficienza durante la settimana, vuoi per le preoccupazioni o i pensieri, vuoi per le levatacce mattutine a causa del lavoro, consolatevi: non siete soli. Sappiate però che questo può influire negativamente sulla vostra salute,ndovi a prendere peso. E questa è la cattiva notizia. La buona è chenelper compensare il sonno perso durante la settimana è direttamente associato all’indice di massa corporea inferiore (BMI), secondo uno studio pubblicato sulla rivista Sleep della Oxford University Press. I ricercatori, un team di scienziati con sede a Boston, nel Massachusetts, e nella Repubblica di Corea, hanno cercato di determinare se ciò che essi chiamano “sleep-up” possa influenzare l’indice di massa corporea (BMI) nella popolazione. A tal fine, hanno condotto interviste faccia a faccia su un campione casuale di ...