Doping | test su 1 211 atleti in 287 manifestazioni | 30 positivi

Perché è stato assolto Chris Froome? Archiviato il caso salbutamolo - le spiegazioni del Team Sky : analizzati 21 test anti Doping ! : Chris Froome è stato assolto in merito al noto caso salbutamolo : a dieci mesi di distanza dalla non negatività a questo principio contenuto nel Ventolin, il Tribunale Antidoping della UCI ha deciso di mettere fine alla vicenda e di archiviare il fascicolo. Il britannico può lasciarsi alle spalle un episodio che comunque rimarrà nella sua carriera, conserva i trionfi conquistati alla Vuelta di Spagna dello scorso anno (durante la quale venne ...

'Scioccante e deludente' : Serena Williams e quel - non - test antiDoping : ' Non voglio credere che ci siano persone disoneste nel nostro sport. Che si facciano controlli a me va benissimo. Ciò che voglio sapere è se tutti vengano controllati. Per un principio di ...