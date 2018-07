Donna di 40 anni trovata morta in casa | Soffocata con un cuscino

Pensioni - quota 100 e riforme fattibili : alternative 42 anni di contributi e opzione Donna : C'è scetticismo sulla fattibilità della riforma delle Pensioni ventilata dai partiti al governo, il M5S e la Lega, in merito alle coperture finanziarie necessarie per l'uscita anticipata a quota 100, a quota 41 per i lavoratori precoci e per l'aumento degli assegni previdenziali. A fare un bilancio sulle possibilità di realizzazione del programma previdenziale di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio è il quotidiano Italia Oggi che, sulla base di ...

Premio Strega a Helena Janeczek per "La ragazza con la Leica". Dopo 15 anni - torna a vincere una Donna : Ci sono voluti quindici anni per far vincere il Premio Strega ad una donna e ieri, in una calda serata romana al Ninfeo di Villa Giulia, c'è stata, finalmente, l'attesa proclamazione: Helena Janeczek, con il romanzo "La ragazza con la Leica" (Guanda), ha trionfato con 196 voti su 660 preferenze.Una vittoria anticipata da Huffpost e auspicata da molti Amici della Domenica come dai molti lettori che in questi mesi hanno apprezzato la storia ...

“30 anni”. Caso Lorys - condannata Veronica Panarello : la reazione violentissima della Donna : Anche il secondo grado pesa come una spada di Damocle sulle esili spalle di una donna accusata di aver ucciso suo figlio. Veronica Panarello è stata condannata a trent’anni per l’omicidio del piccolo Lorys. I giudici della Corte d’Assise d’appello di Catania hanno confermato la sentenza di primo grado emessa dal Corte d’Asssise di Ragusa alcuni mesi fa. La corte ha scelto, dunque, di non concedere le ...

“Donna e mamma speciale”. Andava a lavoro - poi la tragedia : Cinzia muore a 40 anni. Una famiglia e una città distrutte : Un altro drammatico incidente stradale sulle strade italiane. Questa volta la vittima è una giovane mamma che ora lascia due bimbi piccoli. Si chiamava Cinzia Verna, aveva 40 anni, viveva a Vasto ed è morta nella notte di martedì 3 luglio a seguito di uno schianto avvenuto sulla Statale 16 Adriatica in località Pagliarelli mentre stava andando a lavoro. Stando a una prima ricostruzione, Cinzia viaggiava a bordo di una Fiat Panda e si ...

In pensione a 57 anni - per FDI opzione Donna andrebbe estesa anche agli uomini : Periodo di grandi novità per le pensioni e non poteva essere diversamente visto che il nuovo Esecutivo sta per dare vita ad una specie di nuova riforma. Nulla di certo perché siamo ancora nel campo delle ipotesi, perché anche quota 100 è una misura di cui tanto si parla, ma che deve ancora essere perfezionata. Dopo la proposta del PD e del duo Damiano-Orlando che verteva su una quota 100 a partire dai 63 anni e non dai 64 come sembra stia per ...

Pensioni '19 - le proposte del Pd : quota 100 a 63 anni - precoci e opzione Donna : Sulla riforma delle Pensioni, il Partito democratico incalza il Movimento 5 Stelle di Di Maio e la Lega di Salvini proponendo l'uscita anticipata con quota 100 con un anno di sconto rispetto alla proposta contenuta nel Contratto di Governo. Le proposte dei Dem prevedono anche la reintroduzione dell'opzione donna e l'allargamento della quota 41 a tutti i lavoratori precoci, intesa come anzianita' di contributi a prescindere dall'eta' di uscita. ...

Donna uccisa - marito condannato a 20 anni : ANSA, - BOLOGNA, 29 GIU - Vent'anni di carcere per aver ucciso la moglie a coltellate. E' la sentenza stabilita dal gup del Tribunale di Bologna Alberto Ziroldi nei confronti di Athos Vitali, 70 anni, ...

Mistero a Livorno - Donna di 41 anni trovata morta in casa con una ferita alla testa : Uno straniero, che si trovava nell'appartamento, è stato ascoltato nella notte dalla polizia. Per ora gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, a partire da quella dell'omicidio.Continua a leggere

Milano - ago dimenticato nell’addome : Donna risarcita 56 anni dopo l’operazione : Milano, ago dimenticato nell’addome: donna risarcita 56 anni dopo l’operazione La paziente, oggi 78enne, ha ottenuto un indennizzo di 200mila euro. All’epoca i medici non dissero nulla sulla vicenda Continua a leggere L'articolo Milano, ago dimenticato nell’addome: donna risarcita 56 anni dopo l’operazione proviene da NewsGo.

MaDonna di Medjugorje/ Messaggio del 25 giugno 2018 : l’anniversario delle apparizioni di Maria : Il Messaggio della Madonna di Medjugorje di oggi 25 giugno 2018: l'anniversario delle apparizioni di Maria ai veggenti slavi. "Vivete i miei messaggi e mettere in pratica la parola di Dio"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 05:40:00 GMT)

