Don Giuliano | «Auguro a tutti un grande amore come quello tra me e mio marito»

: @AvvBERNARDO @Pontifex_it @a_meluzzi @lefrasidiosho @Alessia11307 @andreasso1951 Papa Bergoglio naturalmente non c'… - vicini_massimo : @AvvBERNARDO @Pontifex_it @a_meluzzi @lefrasidiosho @Alessia11307 @andreasso1951 Papa Bergoglio naturalmente non c'… - mgmariella : RT @AvvBERNARDO: Don Giuliano Costalunga, in STATO CLERICALE, si sposa con Paolo: «Ci amiamo, mi ha reso felice» Questa è la Chiesa volut… - veronasera : Nella Chiesa di Selva di Progno l'abbraccio conciliatorio tra il vescovo veronese Mons. Zenti e Giuliano Costalunga… -

(Di venerdì 6 luglio 2018), donCostalunga, 48 anni, aveva conosciuto Paolo nel 2008. Gli avevano diagnosticato un cancro, ed era al San Raffaele di Milano per un controllo. Anche Paolo era in ospedale. Si sono scambiati qualche parola, hanno preso un caffè insieme, e alla fine uno ha lasciato il numero di cellulare all’altro,succede quando nasce un’amicizia. Allora nessuno dei due avrebbe immaginato che quell’incontro sarebbe stato l’inizio di una storia d’intensa e appassionata. E anche sofferta, perché don, che era parroco a Selva di Progno e Giazza, in provincia di Verona, ha dovuto rinunciare al ministero presbiterale, e quindi alla conduzione delle sue parrocchie. La sua storia è stata trattatauna specie di «scandalo». Don, però, non ci sta. Perché la sua è stata una scelta responsabile d’, e il suo rapporto con Paolo, che intanto, il 28 aprile, è ...