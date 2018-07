Domani il Pd decide le mosse future Delrio | ' Non corro da segretario'

Ac Milan & Yonghong Li/ 32 milioni - il fondo Elliott e gli acquirenti : Domani si decide tutto? : Yonghong Li, presidente del Milan , ha tempo fino a venerdì 6 luglio per restituire i 32 milioni al fondo Elliott , che in caso contrario diventerà automaticamente il nuovo proprietario(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 11:40:00 GMT)

Diritti tv - Domani nuovo voto in Lega : si decide sulla risoluzione con Mediapro : Giornata a dir poco imprevedibile in Lega di Serie A, dove lo scenario sui Diritti tv è cambiato più di una volta: alla fine, l'assemblea rimane aperta e si riaggiornerà domattina. domani infatti i ...

Domani il PD decide cosa fare : L'assemblea nazionale del partito dovrà decidere se nominare un nuovo segretario oppure indire immediatamente un congresso, l'esito non è scontato The post Domani il PD decide cosa fare appeared first on Il Post.