Dollaro in calo dopo i dati Usa

Dollaro australiano in calo dopo i dati deludenti sull'occupazione : I dati deludenti sull'occupazione australiana spingono ad una nuova ondata di vendite il Dollaro australiano , dopo la instabile azione dei prezzi vista nella giornata di ieri caratterizzata dall'attesa per il meeting del Fomc (e per effetto anche delle dichiarazioni di Trump sulla guerra commerciale). Ricordiamo che l'ultimo taglio della RBA ha portato il tasso al minimo dell'1,5 percento (agosto 2016), e si ritiene che manterrà la politica ...

Spread in deciso calo. Euro fragile - apre il rialzo sul Dollaro : Piazza Affari respira l'aria dello scampato pericolo. In pre-apertura il FtseMib sale dello 0,87%, a dimostrazione del sentiment positivo per la decisione di Sergio Mattarella di fermare il Governo del cambiamento, per gli accenti anti-Euro, e convocare Carlo Cottarelli per un Governo del presidente. Apertura in netto calo per lo Spread tra Btp e Bund, a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del ...