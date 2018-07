Dodici giorni in ostaggio per una foto sul cellulare | Cristina è libera

Dodici giorni ad iOS 12 : le cinque novità più desiderate prima della presentazione : Non manca molto alla presentazione del nuovo aggiornamento iOS 12, dedicato ad una lunga serie di iPhone ed iPad di recenti generazioni che si apprestano a fare la differenza dal punto di vista software. Come stanno le cose oggi 23 maggio? Nel giorno in cui è diventato praticamente ufficiale l'evento, grazie al quale il prossimo 4 giugno avremo modo di seguire anche in diretta streaming la presentazione del tanto atteso sistema operativo di ...