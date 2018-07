ilgiornale

: Divieto di fumo e posti vip nel San Siro targato Inter - Ale_De_Chirico : Divieto di fumo e posti vip nel San Siro targato Inter - Notizie_Milano : Il Giornale: Divieto di fumo e posti vip nel San Siro targato Inter -

(Di venerdì 6 luglio 2018)di, salottini privati, cibo di lusso, eventi per famiglie: e prezzi alle stelle, con gli abbonamenti che per imigliori potrebbero arrivare fino ai 50mila euro all'anno. É questo il futuro che i nuovi proprietari dell'hanno in mente per lo stadio di San, come emerge da un sondaggio che nei giorni scorsi gli habituè del Meazza nerazzurro si sono visti recapitare via posta elettronica. Una lunga serie di domande da cui traspare abbastanza chiaramente il modello di stadio che i manager di Suning considerano adeguato al calcio del terzo millennio.A ben vedere, la domanda più significativa è una delle prime, in cui al tifoso viene chiesto: "Credi che la comunità milanese sosterrebbe la ristrutturazione dello stadio San?". Non è chiarissimo cosa si intenda con la parola "comunità", ma - a meno che non si ipotizzi un crowfunding, una specie di sottoscrizione ...